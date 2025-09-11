कौन है वह शख्स जिसके पास हो गया Elon Musk से भी ज्यादा पैसा, अमीरों की लिस्ट में कुछ समय के लिए आए सबसे ऊपर

टेस्ला, स्पेसएक्स और एक्स के मालिक एलन ने इस हफ्ते कुछ समय के लिए दुनिया के सबसे अमीर शख्स का ताज खो दिया था। उनकी जगह ओरेकल (Oracle) के को-फाउंडर लैरी एलिसन (Larry Ellison) दुनिया के रईसों की लिस्ट में टॉप पर आ गए थे। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, एलिसन की नेटवर्थ सभी को चौंकाते हुए 393 अरब डॉलर पर पहुंच गई थी, जिससे उन्होंने मस्क (385 अरब डॉलर) को पीछे छोड़ दिया। गुरुवार सुबह लैरी एलिसन की नेटवर्थ 383 अरब डॉलर पर और एलन मस्क की नेटवर्थ 384 अरब डॉलर पर बनी हुई थी। एलिसन की नेटवर्थ में पिछले 24 घंटे में 88.5 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है।