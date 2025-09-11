Patrika LogoSwitch to English

कौन है वह शख्स जिसके पास हो गया Elon Musk से भी ज्यादा पैसा, अमीरों की लिस्ट में कुछ समय के लिए आए सबसे ऊपर

Larry Ellison Networth: एआई सेक्टर की दिग्गज कंपनी ओरेकल के शेयर बुधवार को 40 फीसदी तक चढ़ गए। इससे ओरेकल के को फाउंडर लैरी एलिसन की नेटवर्थ में जबरदस्त इजाफा हुआ है।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 11, 2025

Larry Ellison
लैरी एलिसन की नेटवर्थ काफी बढ़ गई है। (PC:Oracle/X)

टेस्ला, स्पेसएक्स और एक्स के मालिक एलन ने इस हफ्ते कुछ समय के लिए दुनिया के सबसे अमीर शख्स का ताज खो दिया था। उनकी जगह ओरेकल (Oracle) के को-फाउंडर लैरी एलिसन (Larry Ellison) दुनिया के रईसों की लिस्ट में टॉप पर आ गए थे। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, एलिसन की नेटवर्थ सभी को चौंकाते हुए 393 अरब डॉलर पर पहुंच गई थी, जिससे उन्होंने मस्क (385 अरब डॉलर) को पीछे छोड़ दिया। गुरुवार सुबह लैरी एलिसन की नेटवर्थ 383 अरब डॉलर पर और एलन मस्क की नेटवर्थ 384 अरब डॉलर पर बनी हुई थी। एलिसन की नेटवर्थ में पिछले 24 घंटे में 88.5 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है।

40% उछल गया कंपनी का शेयर

लैरी एलिसन की नेटवर्थ में यह जबरदस्त उछाल ओरेकल के शेयर में भारी इजाफे के चलते आई है। ओरेकल के शेयर में 40 फीसदी से ज्यादा का जबरदस्त उछाल आया है। कंपनी की क्लाउड सेवाओं और एआई डील्स में आई तेजी के चलते शेयर में यह उछाल आया है। कंपनी ने हाल ही में अपनी अर्निंग्स रिपोर्ट जारी की है।

ओरेकल के डेटा सेंटर्स की भारी डिमांड

कंपनी के हालिया तिमाही अपडेट में कहा गया है कि उसकी क्लाउड से इनकम इस साल 77 फीसदी बढ़कर 18 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। कंपनी की सीईओ सफरा कैट्ज ने बताया कि ओरेकल ने पिछली तिमाही में चार मल्टी बिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट किये हैं और जल्द ही बड़ी डील्स होने की उम्मीद है। एआई कंपनियां ओरेकल के डेटा सेंटर्स के लिए लाइन लगाए खड़ी हैं, जिससे निवेशकों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है।

क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत

बता दें कि एलन मस्क पिछले एक साल से अमीरों की लिस्ट में टॉप पर बने हुए हैं। एलिसन का कुछ समय के लिए ही सही, पर नेटवर्थ के मामले में मस्क को पीछे छोड़ना क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती ताकत को दर्शाता है।

कौन हैं लैरी एलिसन?

लैरी एलिसन (81 वर्षीय) टेक इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है। उन्होंने साल 1977 में ओरेकल की स्थापना की थी। एलिसन सिर्फ अपने डेटाबेस साम्राज्य के लिए ही नहीं, बल्कि याट्स, प्राइवेट आइसलैंड और शानदार लाइफस्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं। एलिसन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं। इस साल की शुरुआत में उन्होंने ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन और सॉफ्टबैंक के मासायोशी सोन के साथ मिलकर स्टारगेट लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य अमेरिका के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है।

