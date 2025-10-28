Lenskart Solutions का IPO आने से पहले ही GMP दिखा रहा अच्छा-खासा मुनाफा, जानिए प्राइस बैंड समेत जरूरी डिटेल्स

वित्त वर्ष 2025, 2024 और 2023 के दौरान लेंसकार्ट का ऑपरेशंस से रेवेन्यू क्रमश: 66,52.51 करोड़ रुपये, 54,27.70 करोड़ रुपये और 37,88.028 करोड़ रुपये रहा। यह वित्त वर्ष 2025 और 2024 के बीच 22.57 फीसदी ग्रोथ दिखा रहा है। वहीं, वित्त वर्ष 2024 और 2023 के बीच 43.29 फीसदी ग्रोथ दिखा रहा है। Redseer की एक रिपोर्ट के अनुसार, लेंसकार्ट वित्त वर्ष 2025 में भारत में मात्रा के आधार पर प्रिस्क्रिप्शन आईग्लासेस का सबसे बड़ा सेलर रहा है। कंपनी चुनिंदा इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अपना विस्तार कर रही है। इनमें जापान, साउथ एशिया और मिडल ईस्ट भी शामिल है।