Lenskart Solutions का IPO आने से पहले ही GMP दिखा रहा अच्छा-खासा मुनाफा, जानिए प्राइस बैंड समेत जरूरी डिटेल्स

Lenskart Solutions IPO: लेंसकार्ट का आईपीओ आने से पहले ही कंपनी का शेयर ग्रे मार्केट में अच्छे खासे प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। यह आईपीओ 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा।

भारत

image

Pawan Jayaswal

Oct 28, 2025

Lenskart Solutions IPO

लेंसकार्ट सॉल्यूशंस का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 31 अक्टूबर को खुलेगा।

Lenskart Solutions IPO: आईपीओ में पैसा लगाने वालों के लिए एक और मौका आ रहा है। लेंसकार्ट सॉल्यूशंस अपना 7,278 करोड़ रुपये का आईपीओ 31 अक्टूबर को लॉन्च कर रही है। कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 382 से 402 रुपये प्रति शेयर तय किया है। इस आईपीओ को 4 नवंबर तक सब्सक्राइब किया जा सकता है। एंकर निवेशकों के लिए बिडिंग 30 अक्टूबर को ओपन होगी। वहीं, स्टॉक एक्सचेंजों पर शेयरों की लिस्टिंग 10 नवंबर को होगी।

ग्रे मार्केट में अच्छा-खासा मुनाफा

लेंसकार्ट सॉल्यूशंस का शेयर ग्रे मार्केट में अच्छे-खासे प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। मंगलवार सुबह यह शेयर 402 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले 98 रुपये के GMP पर ट्रेड करता दिखाई दिया। इस तरह कंपनी का शेयर स्टॉक एक्सचेंजों पर 24.38 फीसदी के प्रीमियम के साथ 500 रुपये पर लिस्ट हो सकता है।

पीयूष बंसल बेचेंगे अपने कुछ शेयर

इस आईपीओ में 2,150 करोड़ रुपये के ताजा शेयर जारी किये जाएंगे। वहीं, 12.7 करोड़ शेयर ऑफर फॉर सेल के तहत रखे जाएंगे। Lenskart OFS में कई प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स अपने शेयर बेच रहे हैं। इस ओएफएस में प्रमोटर्स पीयूष बंसल, नेहा बंसल, अमित चौधरी और सुमित कपाही अपने कुछ शेयर बेच रहे हैं।

कहां होगा IPO से मिली रकम का इस्तेमाल

लेंसकार्ट सॉल्यूशंस आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कई कार्यों में करेगी। कंपनी भारत में नए CoCo (Company-owned Company-operated) स्टोर्स खोलेगी। टेक्नोलॉजी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करेगी। ब्रांड मार्केटिंग और प्रमोशन करेगी। अनआईडेंटिफाइड एक्विजिशन करेगी। इसके अलावा सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए रकम का इस्तेमाल करेगी।

कंपनी की वित्तीय स्थिति

वित्त वर्ष 2025, 2024 और 2023 के दौरान लेंसकार्ट का ऑपरेशंस से रेवेन्यू क्रमश: 66,52.51 करोड़ रुपये, 54,27.70 करोड़ रुपये और 37,88.028 करोड़ रुपये रहा। यह वित्त वर्ष 2025 और 2024 के बीच 22.57 फीसदी ग्रोथ दिखा रहा है। वहीं, वित्त वर्ष 2024 और 2023 के बीच 43.29 फीसदी ग्रोथ दिखा रहा है। Redseer की एक रिपोर्ट के अनुसार, लेंसकार्ट वित्त वर्ष 2025 में भारत में मात्रा के आधार पर प्रिस्क्रिप्शन आईग्लासेस का सबसे बड़ा सेलर रहा है। कंपनी चुनिंदा इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अपना विस्तार कर रही है। इनमें जापान, साउथ एशिया और मिडल ईस्ट भी शामिल है।

Published on:

28 Oct 2025 03:33 pm

Hindi News / Business / Lenskart Solutions का IPO आने से पहले ही GMP दिखा रहा अच्छा-खासा मुनाफा, जानिए प्राइस बैंड समेत जरूरी डिटेल्स

