LG Electronics IPO: ग्रे मार्केट में भारी मुनाफे पर ट्रेड कर रहा एलजी का शेयर, 9 अक्टूबर तक है पैसा लगाने का मौका, जानिए डिटेल

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ खुल गया है। (PC: Freepik)
LG Electronics IPO: एलजी के फ्रीज, टीवी, एसी और वॉशिंग मशीन जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान आपने मार्केट में बहुत देखे होंगे। अब इस कंपनी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ आज लॉन्च हो गया है। इसे 9 अक्टूबर 2025 तक सब्सक्राइब किया जा सकता है। हुंडई इंडिया के बाद यह दूसरी दक्षिण कोरियाई कंपनी है, जो अपना आईपीओ लेकर आई है।
एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 1,080 रुपये से 1,140 रुपये प्रति शेयर रखा है। कंपनी इस आईपीओ से 11,607.01 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल के रूप में है।
एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर ग्रे मार्केट में 318 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। जीएमपी के हिसाब से कंपनी का शेयर स्टॉक एक्सचेंजों पर 27.89 फीसदी के प्रीमियम के साथ 1458 रुपये पर लिस्ट हो सकता है। भारतीय शेयर बाजार में आए पॉजिटिव ट्रेंड रिवर्सल की वजह से एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ में ग्रे मार्केट सेंटीमेंट मजबूत हुआ है।
एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने वित्त वर्ष 2024 में 21,352 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया था। यह जीरो डेट कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ उच्च मुनाफे वाली कंपनी है। पिछले 3 साल से कंपनी के रेवेन्यू और मुनाफे में लगातार इजाफा हो रहा है। कंपनी का PAT मार्जिन 8.95% है। वहीं, EBITDA मार्जिन 12.75% है।
इस आईपीओ में एक लॉट 13 शेयरों का है। आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट 10 अक्टूबर को होना है। वहीं स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी का शेयर 14 अक्टूबर को लिस्ट हो सकते हैं। आईपीओ में रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। कंपनी का अनुमानित मार्केट कैप 77,380 करोड़ रुपये है।
भारतीय शेयर बाजार में आज मंगलवार को भी तेजी देखी जा रही है। सुबह 11 बजे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 0.36 फीसदी या 288 अंक की बढ़त के साथ 82,081 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक की बढ़त के साथ 25,155 पर ट्रेड करता दिखा।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग