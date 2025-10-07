Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

LG Electronics IPO: ग्रे मार्केट में भारी मुनाफे पर ट्रेड कर रहा एलजी का शेयर, 9 अक्टूबर तक है पैसा लगाने का मौका, जानिए डिटेल

LG Electronics IPO: एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ आज सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। इसे 9 अक्टूबर तक सब्सक्राइब किया जा सकता है। प्राइस बैंड 1,080 रुपये से 1,140 रुपये प्रति शेयर रखा है।

2 min read

भारत

image

Pawan Jayaswal

Oct 07, 2025

LG Electronics IPO

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ खुल गया है। (PC: Freepik)

LG Electronics IPO: एलजी के फ्रीज, टीवी, एसी और वॉशिंग मशीन जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान आपने मार्केट में बहुत देखे होंगे। अब इस कंपनी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ आज लॉन्च हो गया है। इसे 9 अक्टूबर 2025 तक सब्सक्राइब किया जा सकता है। हुंडई इंडिया के बाद यह दूसरी दक्षिण कोरियाई कंपनी है, जो अपना आईपीओ लेकर आई है।

क्या है प्राइस बैंड?

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 1,080 रुपये से 1,140 रुपये प्रति शेयर रखा है। कंपनी इस आईपीओ से 11,607.01 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल के रूप में है।

क्या है LG Electronics का GMP?

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर ग्रे मार्केट में 318 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। जीएमपी के हिसाब से कंपनी का शेयर स्टॉक एक्सचेंजों पर 27.89 फीसदी के प्रीमियम के साथ 1458 रुपये पर लिस्ट हो सकता है। भारतीय शेयर बाजार में आए पॉजिटिव ट्रेंड रिवर्सल की वजह से एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ में ग्रे मार्केट सेंटीमेंट मजबूत हुआ है।

लगातार 3 साल से बढ़ रहा रेवेन्यू

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने वित्त वर्ष 2024 में 21,352 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया था। यह जीरो डेट कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ उच्च मुनाफे वाली कंपनी है। पिछले 3 साल से कंपनी के रेवेन्यू और मुनाफे में लगातार इजाफा हो रहा है। कंपनी का PAT मार्जिन 8.95% है। वहीं, EBITDA मार्जिन 12.75% है।

14 अक्टूबर को लिस्ट हो सकते हैं शेयर

इस आईपीओ में एक लॉट 13 शेयरों का है। आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट 10 अक्टूबर को होना है। वहीं स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी का शेयर 14 अक्टूबर को लिस्ट हो सकते हैं। आईपीओ में रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। कंपनी का अनुमानित मार्केट कैप 77,380 करोड़ रुपये है।

बाजार में जारी है तेजी

भारतीय शेयर बाजार में आज मंगलवार को भी तेजी देखी जा रही है। सुबह 11 बजे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 0.36 फीसदी या 288 अंक की बढ़त के साथ 82,081 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक की बढ़त के साथ 25,155 पर ट्रेड करता दिखा।

ये भी पढ़ें

Multibagger Stocks: 1 लाख के हो गए 1.88 करोड़ रुपये, इस शेयर ने 5 साल में दिया 18,700% रिटर्न
कारोबार
Multibagger Stocks

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Oct 2025 11:13 am

Hindi News / Business / LG Electronics IPO: ग्रे मार्केट में भारी मुनाफे पर ट्रेड कर रहा एलजी का शेयर, 9 अक्टूबर तक है पैसा लगाने का मौका, जानिए डिटेल

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Mandi News: गेहूं, सोयाबीन, धान और लहसुन हुआ मंदा, 60000 कट्टे रही कृषि जिंसों की आवक, जानें मंडी भाव

कोटा

Gold Price Today: सोने-चांदी में जारी है धुआंधार तेजी, जानिए दिवाली और साल के आखिर तक कहां जाएंगे भाव

Gold Price Today
कारोबार

Multibagger Stocks: 1 लाख के हो गए 1.88 करोड़ रुपये, इस शेयर ने 5 साल में दिया 18,700% रिटर्न

Multibagger Stocks
कारोबार

IT शेयरों में खरीदारी से बाजार में बड़ा उछाल, 3 सेशंस में 1500 अंक चढ़ा सेंसेक्स, जानिए मार्केट का हाल

Share market news
कारोबार

रतन टाटा के निधन को अभी 1 साल ही हुए और टाटा ट्रस्ट में पड़ी फूट! निवेशकों में चिंता, सरकार करेगी मीटिंग

Tata Trust dispute
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.