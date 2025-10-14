LG Electronics के IPO में पैसा लगाने वालों की हुई मौज, शेयर ने पहले ही दिन करा दिया खूब मुनाफा

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ की मार्केट में बढ़िया लिस्टिंग हुई है।
LG Electronics IPO listing: एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर आज मंगलवार को स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट हुआ है। इस शेयर ने आईपीओ में निवेश करने वालों को अच्छा रिटर्न दिया है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर करीब 50 फीसदी के प्रीमियम के साथ शेयर बाजार में लिस्ट हुए हैं। बीएसई पर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर 1,715 रुपये पर लिस्ट हुआ, यह इश्यू प्राइस 1,140 रुपये से 575 रुपये या 50.44% अधिक है। वहीं एनएसई पर कंपनी का शेयर 1,710.10 रुपये पर लिस्ट हुआ, जो 50.01% का प्रीमियम दर्शाता है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर उम्मीद से अधिक प्रीमियम के साथ बाजार में लिस्ट हुए हैं। कंपनी का शेयर ग्रे मार्केट में 37 फीसदी के प्रीमियम पर लिस्ट होने का संकेत दे रहा था।
हालांकि, शुरुआती कारोबार में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर में कुछ मुनाफावसूली दिखाई दी। यह 3.66 फीसदी या 62 रुपये की गिरावट के साथ 1652 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इससे आईपीओ में पैसा लगाने वालों का कुल मुनाफा घटकर 45 फीसदी रह गया।
एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ भारतीय शेयर बाजार के इतिहास का सबसे अधिक सब्सक्राइब होने वाला आईपीओ बन गया है। इसमें करीब 4.5 लाख करोड़ रुपये की बोलियां प्राप्त हुई हैं। इससे इसने बजाज हाउसिंग फाइनेंस के पिछले 3.2 लाख करोड़ रुपये की बोलियों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इस आईपीओ को 7,13,34,320 शेयरों के मुकाबले 3,85,33,26,672 शेयरों के लिए बोलियां मिलीं। यानी यह आईपीओ 54.02 गुना सब्सक्राइब हुआ था।
योग्य संस्थागत खरीदारों (QIBs) का हिस्सा 166.51 गुना सब्सक्राइब हुआ था। गैर-संस्थागत निवेशकों (NIIs) का हिस्सा 22.44 गुना भरा गया। वहीं, खुदरा निवेशकों (RIIs) की कैटेगरी को 3.54 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ का प्राइस बैंड 1,080 रुपये से 1,140 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था, जिससे कंपनी का वैल्यूएशन ऊपरी स्तर पर 77,400 करोड़ रुपये हुआ।
घरेलू ब्रोकरेज कंपनी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज (MOSL) का मानना है कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स मजबूत बाजार स्थिति और प्रमुख प्रोडक्ट कैटेगरीज में लीड होने की वजह से भारत के तेजी से बढ़ते उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में बेहतरीन प्रदर्शन करने में सक्षम है। ब्रोकरेज ने कहा, “हम उम्मीद करते हैं कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड करेगा, क्योंकि इसके रिटर्न अनुपात मजबूत हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लो में बेहतर रूपांतरण है, स्थानीयकरण पर रणनीतिक फोकस है, उच्च-मार्जिन वाले B2B और AMC सेगमेंट में टार्गेटेड ग्रोथ है। साथ ही प्रमुख प्रोडक्ट कैटेगरीज में इसकी लीडरशिप पोजीशन है।”
