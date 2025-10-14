Patrika LogoSwitch to English

LG Electronics के IPO में पैसा लगाने वालों की हुई मौज, शेयर ने पहले ही दिन करा दिया खूब मुनाफा

LG Electronics IPO listing: एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ स्टॉक एक्सचेंजो पर करीब 50 फीसदी के प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ है। लिस्टिंग के बाद मामूली मुनाफावसूली देखने को मिली है।

2 min read

भारत

image

Pawan Jayaswal

Oct 14, 2025

LG Electronics IPO listing

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ की मार्केट में बढ़िया लिस्टिंग हुई है।

LG Electronics IPO listing: एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर आज मंगलवार को स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट हुआ है। इस शेयर ने आईपीओ में निवेश करने वालों को अच्छा रिटर्न दिया है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर करीब 50 फीसदी के प्रीमियम के साथ शेयर बाजार में लिस्ट हुए हैं। बीएसई पर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर 1,715 रुपये पर लिस्ट हुआ, यह इश्यू प्राइस 1,140 रुपये से 575 रुपये या 50.44% अधिक है। वहीं एनएसई पर कंपनी का शेयर 1,710.10 रुपये पर लिस्ट हुआ, जो 50.01% का प्रीमियम दर्शाता है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर उम्मीद से अधिक प्रीमियम के साथ बाजार में लिस्ट हुए हैं। कंपनी का शेयर ग्रे मार्केट में 37 फीसदी के प्रीमियम पर लिस्ट होने का संकेत दे रहा था।

शुरुआती कारोबार में मुनाफावसूली

हालांकि, शुरुआती कारोबार में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर में कुछ मुनाफावसूली दिखाई दी। यह 3.66 फीसदी या 62 रुपये की गिरावट के साथ 1652 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इससे आईपीओ में पैसा लगाने वालों का कुल मुनाफा घटकर 45 फीसदी रह गया।

सबसे ज्यादा सब्सक्राइब होने वाला IPO

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ भारतीय शेयर बाजार के इतिहास का सबसे अधिक सब्सक्राइब होने वाला आईपीओ बन गया है। इसमें करीब 4.5 लाख करोड़ रुपये की बोलियां प्राप्त हुई हैं। इससे इसने बजाज हाउसिंग फाइनेंस के पिछले 3.2 लाख करोड़ रुपये की बोलियों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इस आईपीओ को 7,13,34,320 शेयरों के मुकाबले 3,85,33,26,672 शेयरों के लिए बोलियां मिलीं। यानी यह आईपीओ 54.02 गुना सब्सक्राइब हुआ था।

QIBs का हिस्सा सबसे अधिक सब्सक्राइब हुआ

योग्य संस्थागत खरीदारों (QIBs) का हिस्सा 166.51 गुना सब्सक्राइब हुआ था। गैर-संस्थागत निवेशकों (NIIs) का हिस्सा 22.44 गुना भरा गया। वहीं, खुदरा निवेशकों (RIIs) की कैटेगरी को 3.54 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ का प्राइस बैंड 1,080 रुपये से 1,140 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था, जिससे कंपनी का वैल्यूएशन ऊपरी स्तर पर 77,400 करोड़ रुपये हुआ।

क्या कहते हैं ब्रोकरेज

घरेलू ब्रोकरेज कंपनी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज (MOSL) का मानना है कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स मजबूत बाजार स्थिति और प्रमुख प्रोडक्ट कैटेगरीज में लीड होने की वजह से भारत के तेजी से बढ़ते उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में बेहतरीन प्रदर्शन करने में सक्षम है। ब्रोकरेज ने कहा, “हम उम्मीद करते हैं कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड करेगा, क्योंकि इसके रिटर्न अनुपात मजबूत हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लो में बेहतर रूपांतरण है, स्थानीयकरण पर रणनीतिक फोकस है, उच्च-मार्जिन वाले B2B और AMC सेगमेंट में टार्गेटेड ग्रोथ है। साथ ही प्रमुख प्रोडक्ट कैटेगरीज में इसकी लीडरशिप पोजीशन है।”

SIP में 8x10x30 के इस फॉर्मूले से आप कमा सकते हैं 4.80 करोड़ रुपये रिटर्न, जानिए क्या करना होगा
कारोबार
Mutual Fund SIP Calculator

कारोबार

8th Pay Commission में डबल हो सकती है बेसिक सैलरी, इतना फिटमेंट फैक्टर रख सकती है सरकार

What will be the salary in 8th Pay Commission?, How much is an 8 pay increase?, How much DA hike in July 2025?, क्या आठवीं वेतन आयोग की कोई संभावना है?, 8 वेतन वृद्धि कितनी है?,
कारोबार

Gold Silver Price Today: दिवाली से पहले सोने में जबरदस्त तेजी, उधर सरपट भाग रही चांदी, जानिए कितना महंगा हो गया जेवर बनवाना

Gold Silver Price Today
कारोबार

Good News: दिवाली से पहले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब PF खाते से निकाल सकेंगे पूरा पैसा; EPFO ने नियमों को बनाया आसान

कारोबार

Retail Inflation: घट गए तेल, सब्जी और अनाज के दाम, 8 साल के निचले स्तर पर आई महंगाई, उधर इस सेक्टर में बढ़ी कीमतें

Retail Inflation
कारोबार

7.37 करोड़ PF खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, रिटर्न बढ़ाने की हो रही तैयारी, न्यूनतम पेंशन में भी होगा इजाफा

Minimum Pension Scheme
