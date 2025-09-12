Mahindra XUV700 हुई 1,43,000 रुपये सस्ती, नया GST लागू होने से पहले ही कंपनी ने घटाई कीमतें

Mahindra XUV700 Price: भले ही घटी हुई जीएसटी रेट्स 22 सितंबर से लागू हों, लेकिन ऑटोमोबाइल कंपनियों ने गाड़ियों के दाम घटाना अभी से शुरू कर दिया है। इससे फेस्टिव सीजन में जबरदस्त डिमांड आने की उम्मीद है। देश की दिग्गज ऑटो कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने कई पॉपुलर मॉडल्स पर कीमतों को काफी घटा दिया है। कंपनी ने नई जीएसटी रेट लागू होने से पहले ही ग्राहकों तक इसका फायदा पहुंचा दिया है। कंपनी ने अब अपने काफी बिकने वाले मॉडल Mahindra XUV700 पर भी कीमतें घटा दी है। आइए जानते हैं कि इस कार के किस वेरिएंट पर अब आपको कितनी बचत होगी।
महिंद्रा ने अभी XUV700 के वेरिएंट वाइस कीमतों का पूरा ब्योरा तो नहीं दिया है, लेकिन यह बताया कि किस वेरिएंट पर ग्राहकों को कितनी बचत होगी। कंपनी द्वारा दी जानकारी के अनुसार, बेस वेरिएंट को छोड़कर बाकी सभी वेरिएंट्स में ग्राहकों को 1 लाख रुपये से ज्यादा की बचत होगी। इन वेरिएंट्स पर अभी जीएसटी+सेस 48 फीसदी लगता है। यह 22 सितंबर से 40 फीसदी हो जाएगा।
कंपनी ने बताया कि MX वेरिएंट पर ग्राहकों को 88,900 रुपये की बचत होगी। AX3 वेरिएंट पर 1,06,500 रुपये की बचत होगी। AX5 S वेरिएंट पर 1,10,200 रुपये की बचत होगी। AX5 वेरिएंट पर 1,18,300 रुपये की बचत होगी। AX7 पर 1,31,900 रुपये की बचत होगी। इसके अलावा, AX7 L वेरिएंट पर 1,43,000 रुपये की बचत होगी।
|वेरिएंट (Variant)
|बचत (रुपयों में)
|MX
|₹88,900
|AX3
|₹1,06,500
|AX5 S
|₹1,10,200
|AX5
|₹1,18,300
|AX7
|₹1,31,900
|AX7 L
|₹1,43,000
महिंद्रा XUV700 एसयूवी कैटेगरी में आती है, जिसकी लंबाई 4,000 मिमी से अधिक है और इंजन क्षमता 1,500 सीसी से ऊपर है। अभी इस पर 48 प्रतिशत जीएसटी (28% जीएसटी + 20% सेस) लागू होता है। इसे संशोधित कर 40 प्रतिशत जीएसटी कर दिया गया है। यानी ग्राहकों को 22 सितंबर से करीब 8 प्रतिशत तक की बचत हो रही है। कंपनी ने जीएसटी रेट में होने वाली कटौती का फायदा ग्राहकों को अभी से दे दिया है। बता दें कि गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत घटने से RTO, इंश्योरेंस आदि की लागत भी घटती है, जिससे गाड़ी खरीदने की कुल लागत में काफी कमी आती है।