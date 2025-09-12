Mahindra XUV700 हुई 1,43,000 रुपये सस्ती, नया GST लागू होने से पहले ही कंपनी ने घटाई कीमतें

Mahindra XUV700 Price: भले ही घटी हुई जीएसटी रेट्स 22 सितंबर से लागू हों, लेकिन ऑटोमोबाइल कंपनियों ने गाड़ियों के दाम घटाना अभी से शुरू कर दिया है। इससे फेस्टिव सीजन में जबरदस्त डिमांड आने की उम्मीद है। देश की दिग्गज ऑटो कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने कई पॉपुलर मॉडल्स पर कीमतों को काफी घटा दिया है। कंपनी ने नई जीएसटी रेट लागू होने से पहले ही ग्राहकों तक इसका फायदा पहुंचा दिया है। कंपनी ने अब अपने काफी बिकने वाले मॉडल Mahindra XUV700 पर भी कीमतें घटा दी है। आइए जानते हैं कि इस कार के किस वेरिएंट पर अब आपको कितनी बचत होगी।