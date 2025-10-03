मेटल और सरकारी बैंकों के शेयरों में तेजी से उछला मार्केट, उधर इन स्टॉक्स में आई गिरावट

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज सबसे अधिक तेजी निफ्टी मेटल में 1.82 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 1.09 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.62 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.65 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.12 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.11 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 0.04 फीसदी, निफ्टी आईटी में 0.13 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.12 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलिकॉम में 1.23 फीसदी फीसदी की तेजी दर्ज हुई है। इससे इतर निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.22 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 0.12 फीसदी और निफ्टी ऑटो में 0.06 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई है।