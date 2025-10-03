Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

मेटल और सरकारी बैंकों के शेयरों में तेजी से उछला मार्केट, उधर इन स्टॉक्स में आई गिरावट

Share Market News: भारतीय शेयर बाजार आज बढ़त लेकर बंद हुआ है। सेंसेक्स आज 0.28 फीसदी या 223 अंक की बढ़त लेकर 81,207 पर बंद हुआ है। वहीं, निफ्टी 0.23 फीसदी या 57 अंक की बढ़त लेकर 24,894 पर बंद हुआ।

2 min read

भारत

image

Pawan Jayaswal

Oct 03, 2025

Share Market News

शेयर बाजार आज बढ़त लेकर बंद हुआ है। (PC: Pixabay)

भारतीय शेयर बाजार आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को बढ़त लेकर बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 0.28 फीसदी या 223 अंक की बढ़त लेकर 81,207 पर बंद हुआ है। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 15 शेयर हरे निशान पर और 15 शेयर लाल निशान पर थे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 0.23 फीसदी या 57 अंक की बढ़त लेकर 24,894 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स के शेयरों का हाल

सेंसेक्स पैक के शेयरों में आज सबसे अधिक तेजी टाटा स्टील और पावरग्रिड में दर्ज हुई है। इसके अलावा, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, लार्सन एंड टुब्रो, बीईएल, एयरटेल, टाइटन, एशियन पेंट, एनटीपीसी, एसबीआई, एचसीएल टेक, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस और एचयूएल भी हरे निशान पर बंद हुए। इससे इतर टेक महिंद्रा, मारुति, अल्ट्राटेक सीमेंट, सनफार्मा, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फिनसर्व, टीसीएस, रिलायंस, ट्रेंट, इटरनल, आईटीसी, टाटा मोटर्स, अडानी पोर्ट्स, एचडीएफसी बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर लाल निशान पर बंद हुए।

सेक्टोरल सूचकांकों का हाल

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज सबसे अधिक तेजी निफ्टी मेटल में 1.82 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 1.09 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.62 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.65 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.12 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.11 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 0.04 फीसदी, निफ्टी आईटी में 0.13 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.12 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलिकॉम में 1.23 फीसदी फीसदी की तेजी दर्ज हुई है। इससे इतर निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.22 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 0.12 फीसदी और निफ्टी ऑटो में 0.06 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

03 Oct 2025 04:12 pm

Hindi News / Business / मेटल और सरकारी बैंकों के शेयरों में तेजी से उछला मार्केट, उधर इन स्टॉक्स में आई गिरावट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Gold Price Today: सोने-चांदी में आई गिरावट, जानिए 24, 22 और 18 कैरेट गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today
कारोबार

पुरानी पेंशन योजना में भी नहीं थे ये 3 बड़े फायदे, अब सरकारी कर्मचारी ले सकते हैं डेट बढ़ने का फायदा

Is UPS date extended?, How many employees opted for UPS till date?, What is the last date to switch to UPS?, क्या यूपीएस डेट बढ़ा दी गई है?, आज तक कितने कर्मचारियों ने यूपीएस का विकल्प चुना?, What is OPS and UPS?, What is the new update for pension in 2025?, Which is better, OPS, NPS or UPS?, ऑप्स एंड अप्स क्या है?, 2025 में पेंशन के लिए नया अपडेट क्या है?,
पटना

Personal Loan पर अक्टूबर में क्या है बैंकों की ब्याज दरें? जानिए 5 साल के लिए 4 लाख के लोन पर EMI

Personal Loan Calculator
कारोबार

जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा और 8वें वेतन आयोग पर क्या पड़ेगा असर? जानिए इस कैलकुलेशन से

DEO के कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन, डिजिटल सिग्नेचर मिस मैच होने से रुका वेतन...(photo-patrika)
पटना

Fabtech Technologies के IPO में क्या आपने भी लगाया था पैसा? इस तरह चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

Fabtech Technologies IPO Allotment Status
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.