मेटल और सरकारी बैंकों के शेयरों में तेजी से उछला मार्केट, उधर इन स्टॉक्स में आई गिरावट

शेयर बाजार आज बढ़त लेकर बंद हुआ है। (PC: Pixabay)
भारतीय शेयर बाजार आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को बढ़त लेकर बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 0.28 फीसदी या 223 अंक की बढ़त लेकर 81,207 पर बंद हुआ है। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 15 शेयर हरे निशान पर और 15 शेयर लाल निशान पर थे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 0.23 फीसदी या 57 अंक की बढ़त लेकर 24,894 पर बंद हुआ।
सेंसेक्स पैक के शेयरों में आज सबसे अधिक तेजी टाटा स्टील और पावरग्रिड में दर्ज हुई है। इसके अलावा, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, लार्सन एंड टुब्रो, बीईएल, एयरटेल, टाइटन, एशियन पेंट, एनटीपीसी, एसबीआई, एचसीएल टेक, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस और एचयूएल भी हरे निशान पर बंद हुए। इससे इतर टेक महिंद्रा, मारुति, अल्ट्राटेक सीमेंट, सनफार्मा, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फिनसर्व, टीसीएस, रिलायंस, ट्रेंट, इटरनल, आईटीसी, टाटा मोटर्स, अडानी पोर्ट्स, एचडीएफसी बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर लाल निशान पर बंद हुए।
सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज सबसे अधिक तेजी निफ्टी मेटल में 1.82 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 1.09 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.62 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.65 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.12 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.11 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 0.04 फीसदी, निफ्टी आईटी में 0.13 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.12 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलिकॉम में 1.23 फीसदी फीसदी की तेजी दर्ज हुई है। इससे इतर निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.22 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 0.12 फीसदी और निफ्टी ऑटो में 0.06 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई है।
