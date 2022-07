मदर डेयरी ने खाने के तेल के MRP में की भारी कटौती, 14 रुपये प्रति लीटर तक घटाए दाम

मदर डेयरी ने गुरुवार को सोयाबीन और राइस राइस ब्रान तेल की कीमतों में 14 रुपये प्रति लीटर तक की कटौती की है। केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद तेल के दामों में कटौती की गई है।

आम आदमी को मंहगाई के वक्त में राहत देने के लिए दिल्ली-एनसीआर में दूध के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक मदर डेयरी ने बड़ा कदम उठाया है। डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी मदर डेयरी ने सोयाबीन, राइस ब्रान (चावल की भूसी) के तेल के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) में भारी कटौती की है। मदर डेयरी ने तेल की कीमतों में 14 रुपये प्रति लीटर तक की कटौती का ऐलान किया है। कंपनी ने गुरुवार को एक बयान में यह जानकारी दी।

Mother Dairy cuts prices of soyabean, rice bran oils by up to Rs 14 per litre