प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को पटना जाएंगे, बिहार विधानसभा का दौरा करने वाले होंगे पहले पीएम

बिहार विधानसभा भवन शताब्दी समापन समारोह कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। यह पहला मौका है जब भारत के प्रधानमंत्री किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बिहार विधानसभा परिसर में आएंगे। वह शताब्दी समारोह के तौर पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में 12 जुलाई को पटना आएंगे। उनके दौरे को लेकर जोर-शोर से तैयारियां की जा रही हैं। इस दौरान पीएम विधानसभा भवन के सेंचुरी मेमोरियल पिलर का उद्धाटन भी करेंगे।

PM Narendra Modi To Visit Patna On July 12 to take part in Bihar Assembly Function