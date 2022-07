राकेश झुनझुनवाला की एयरलाइन Akasa Air को DGCA से मिला लाइसेंस, जानिए कब से शुरू होंगी उड़ानें

राकेश झुनझुनवाला की एयरलाइन Akasa Air को DGCA से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट मिल गया है। कंपनी हवाई उड़ान की शुरुआत जुलाई के अंत में शुरू करेगी।

भारतीय अरबपति और स्टॉक मार्केट के मशहूर इनवेस्टर राकेश झुनझुनवाला की एयरलाइन ‘अकासा एयर’ (Akasa Air) को डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) से हरी झंडी मिल गई है। इस एयरलाइन को गुरुवार को परिचालन का लाइसेंस मिल गया है। Akasa Air को DGCA से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट (AOC) मिल गया है। एयरलाइन की कमर्शियल उड़ानें इसी महीने शुरू होंगी। यानी की अब आपको एयरपोर्ट्स पर एक नई एयरलाइन भी दिखाई देगी। DGCA ने कहा है कि लाइसेंस मिलने के बाद अब Akasa Air एयरलाइन इसी महीने उड़ान सेवाएं शुरू कर सकती है।

Rakesh Jhunjhunwala's Akasa Air gets an airline license from DGCA, to start services in July-end