क्या होता है Goal SIP Calculator? जानिए कैसे म्यूचुअल फंड में बड़े काम का है यह टूल

सबसे पहले आप कैलकुलेटर में गोल अमाउंट की जगह 20 लाख रुपये लिखें। अब इन्वस्टमेंट ड्यूरेशन में 10 साल लिख दें। अब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वाली जगह 11 डाल दें और 'कैलकुलेट' पर क्लिक कर दें। नीचे आपकी मंथली एसआईपी की रकम आ जाएगी, जो कि 9,216 रुपये है। साथ ही टोटल इन्वेस्टमेंट रकम भी आ जाएगी, जो 11.06 लाख रुपये है। यानी 10 साल में आप कुल 11.06 लाख रुपये निवेश करेंगे। आप निवेश अवधि और रिटर्न रेट में बदलाव करके एक सही निवेश रणनीति बना सकते हैं।