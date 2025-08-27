Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कारोबार

क्या होता है Goal SIP Calculator? जानिए कैसे म्यूचुअल फंड में बड़े काम का है यह टूल

Goal SIP Calculator एक ऐसा टूल है, जो आपको बताता है कि एक तय वित्तीय टार्गेट को पाने के लिए आपको हर महीने कितने रुपये की एसआईपी करनी होगी। इस टूल के उपयोग से आप अपने लिए सही निवेश रणनीति बना सकते हैं।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Aug 27, 2025

Goal SIP Calculator
गोल एसआईपी कैलकुलेटर से निवेश की सही रणनीति बना सकते हैं। (PC: Gemini)

क्या आपने कभी गोल एसआईपी कैलकुलेटर के बारे में सुना है? यह एक ऐसा टूल है, जो निवेशकों को उनके फाइनेंशियल टार्गेट्स को प्राप्त करने में मदद करता है। यह निवेशकों को बताता है कि किसी टार्गेट को पाने के लिए उन्हें कुल कितना निवेश करना होगा और उसे प्राप्त करने के लिए मंथली एसआईपी कितनी होनी चाहिए। इस कैलकुलेटर में आप तीन महत्वपूर्ण डेटा डालकर अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये हैं- कितना फंड चाहिए वह टार्गेट, निवेश की अवधि और रिटर्न रेट।

गोल एसआईपी कैलकुलेटर कैसे करें यूज?

म्यूचुअल फंड रेगुलेटर AMFI की इन्वेस्टर एजुकेशन वेबसाइट mutualfundsahihai.com पर जाकर आप गोल एसआईपी कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आपको सबसे ऊपर 'Calculators' मेन्यू दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें। यहां आपको कई तरह के कैलकुलेटर दिखाई देंगे। इसमें गोल एसआईपी कैलकुलेटर भी है। इस पर क्लिक करेंगे तो कैलकुलेटर खुल जाएगा।

ये भी पढ़ें

Post Office की इस स्कीम में Wife के साथ डालें 2 लाख रुपये और पाएं 89,990 रुपये का फिक्स ब्याज
कारोबार
Post Office Saving Schemes

कैसे करें गणना?

मान लीजिए आपको 10 साल बाद 20 लाख रुपये की जरूरत है और आप ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, जो औसतन 11 फीसदी सालाना ब्याज दर देता है। अब आप जानना चाहते हैं कि आपको हर महीने कितने रुपये की एसआईपी करनी होगी।

सबसे पहले आप कैलकुलेटर में गोल अमाउंट की जगह 20 लाख रुपये लिखें। अब इन्वस्टमेंट ड्यूरेशन में 10 साल लिख दें। अब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वाली जगह 11 डाल दें और 'कैलकुलेट' पर क्लिक कर दें। नीचे आपकी मंथली एसआईपी की रकम आ जाएगी, जो कि 9,216 रुपये है। साथ ही टोटल इन्वेस्टमेंट रकम भी आ जाएगी, जो 11.06 लाख रुपये है। यानी 10 साल में आप कुल 11.06 लाख रुपये निवेश करेंगे। आप निवेश अवधि और रिटर्न रेट में बदलाव करके एक सही निवेश रणनीति बना सकते हैं।

ये भी पढ़ें

सबसे कम रेट पर लें 55 लाख रुपये का Home Loan तो क्या बनेगी EMI, कितनी होनी चाहिए ग्राहक की सैलरी?
कारोबार
lowest interest rate on home loan

खबर शेयर करें:

Published on:

27 Aug 2025 01:02 pm

Hindi News / Business / क्या होता है Goal SIP Calculator? जानिए कैसे म्यूचुअल फंड में बड़े काम का है यह टूल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.