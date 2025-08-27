क्या होता है Goal SIP Calculator? जानिए कैसे म्यूचुअल फंड में बड़े काम का है यह टूल

क्या आपने कभी गोल एसआईपी कैलकुलेटर के बारे में सुना है? यह एक ऐसा टूल है, जो निवेशकों को उनके फाइनेंशियल टार्गेट्स को प्राप्त करने में मदद करता है। यह निवेशकों को बताता है कि किसी टार्गेट को पाने के लिए उन्हें कुल कितना निवेश करना होगा और उसे प्राप्त करने के लिए मंथली एसआईपी कितनी होनी चाहिए। इस कैलकुलेटर में आप तीन महत्वपूर्ण डेटा डालकर अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये हैं- कितना फंड चाहिए वह टार्गेट, निवेश की अवधि और रिटर्न रेट।
म्यूचुअल फंड रेगुलेटर AMFI की इन्वेस्टर एजुकेशन वेबसाइट mutualfundsahihai.com पर जाकर आप गोल एसआईपी कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आपको सबसे ऊपर 'Calculators' मेन्यू दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें। यहां आपको कई तरह के कैलकुलेटर दिखाई देंगे। इसमें गोल एसआईपी कैलकुलेटर भी है। इस पर क्लिक करेंगे तो कैलकुलेटर खुल जाएगा।
मान लीजिए आपको 10 साल बाद 20 लाख रुपये की जरूरत है और आप ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, जो औसतन 11 फीसदी सालाना ब्याज दर देता है। अब आप जानना चाहते हैं कि आपको हर महीने कितने रुपये की एसआईपी करनी होगी।
सबसे पहले आप कैलकुलेटर में गोल अमाउंट की जगह 20 लाख रुपये लिखें। अब इन्वस्टमेंट ड्यूरेशन में 10 साल लिख दें। अब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वाली जगह 11 डाल दें और 'कैलकुलेट' पर क्लिक कर दें। नीचे आपकी मंथली एसआईपी की रकम आ जाएगी, जो कि 9,216 रुपये है। साथ ही टोटल इन्वेस्टमेंट रकम भी आ जाएगी, जो 11.06 लाख रुपये है। यानी 10 साल में आप कुल 11.06 लाख रुपये निवेश करेंगे। आप निवेश अवधि और रिटर्न रेट में बदलाव करके एक सही निवेश रणनीति बना सकते हैं।