Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

PPF Withdrawal: मैच्योरिटी से पहले ही पीपीएफ से निकालने है पैसे? जानिए नियम और प्रोसेस

PPF Withdrawal: पीपीएफ की मैच्योरिटी अवधि 15 साल होती है। इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। निवेशक मैच्योरिटी से पहले आंशिक निकासी भी कर सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Oct 27, 2025

Public Provident Fund

पीपीएफ की मैच्योरिटी अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है। (PC: Pixabay)

PPF withdrawal: सरकार समर्थित पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) भारत की सबसे भरोसेमंद लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम्स में से एक है, खासकर उन निवेशकों के लिए जो जोखिम से बचना चाहते हैं। हालांकि, PPF की लॉक-इन अवधि 15 वर्ष की होती है, लेकिन कुछ शर्तों के तहत मैच्योरिटी से पहले आंशिक निकासी की अनुमति मिल जाती है। आइए जानते हैं कि आप पीपीएफ से मैच्योरिटी से पहले निकासी कैसे कर सकते हैं।

PPF फंड कैसे निकालें?

स्टेप 1. फंड निकालने के लिए खाताधारक को PPF निकासी फॉर्म, जिसे Form C कहा जाता है, बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा या बैंक शाखा से प्राप्त करना होगा।

स्टेप 2. फॉर्म में आवश्यक विवरण भरें। जैसे निकाली जाने वाली राशि और खाता कितने वर्षों से एक्टिव है।

स्टेप 3. फॉर्म C के साथ PPF पासबुक की एक कॉपी संलग्न करें।

स्टेप 4. सभी दस्तावेज संबंधित बैंक शाखा में जमा करा दें।

यदि खाते पर कोई बकाया PPF लोन है, तो वह राशि पात्र निकासी से घटा दी जाएगी।

कब कर सकते हैं आंशिक निकासी

सरकार ने यह निर्धारित किया है कि निवेशक कब और कैसे अपने PPF खाते से पैसा निकाल सकते हैं। निकासी के नियम तीन प्रमुख कैटेगरीज में विभाजित हैं- आंशिक निकासी, प्रीमैच्योर क्लोजर और विड्रॉल आफ्टर मैच्योरिटी। आंशिक निकासी की बात करें, तो PPF खाते के खुलने वाले वित्त वर्ष के पांच वर्ष पूरे होने के बाद आंशिक निकासी की अनुमति दी जाती है। उदाहरण के लिए यदि किसी का PPF खाता 2010-11 में खोला गया है, तो निकासी 2016-17 या उसके बाद की जा सकती है।

    PPF में निकासी से जुड़ी खास बातें

    -आंशिक निकासी की अधिकतम राशि चौथे वर्ष के अंत में या पिछले वर्ष के अंत में खाते में मौजूद बैलेंस, जो भी कम हो, उसके 50% तक हो सकती है।
    -पीपीएफ खाते की मैच्योरिटी 15 साल होती है। निवेशक चाहे तो खाता बंद करा सकता है या मैच्योरिटी को आगे बढ़ा सकता है।
    -खाते को एक्टिव रखने के लिए हर वित्त वर्ष कम से कम 500 रुपये जमा करना जरूरी है।
    -खाता मैच्योर होने के बाद इसे 5-5 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ाया जा सकता है।
    -पूरी राशि मैच्योरिटी पूरी होने पर निकाली जा सकती है।

    ये भी पढ़ें

    Bank of Baroda से 28 लाख रुपये का Home Loan लेने के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी, EMI भी जानिए
    कारोबार
    Bank of Baroda Home Loan

    खबर शेयर करें:

    Join Arovia on WhatsApp

    Published on:

    27 Oct 2025 10:00 am

    Hindi News / Business / PPF Withdrawal: मैच्योरिटी से पहले ही पीपीएफ से निकालने है पैसे? जानिए नियम और प्रोसेस

    बड़ी खबरें

    View All

    कारोबार

    ट्रेंडिंग

    भारत के इंजीनियरों से आह्वान: कोडर से क्रिएटर बनने का समय

    समाचार

    Gold Silver Price: सोने और चांदी में इस हफ्ते भारी गिरावट, 22,000 रुपए तक घटीं कीमतें

    Gold Silver Price
    कारोबार

    Credit Card Tips: अगर आपके साथ भी हो रहा ऐसा तो तुरंत बंद कर दें क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल, वरना पड़ जाएगा पछताना

    Credit Card Tips
    कारोबार

    बाबा वेंगा की भविष्यवाणी: अगले साल सोने की कीमत छुएगी नई ऊँचाई

    विदेश

    Gold Price Today: सोने में भारी गिरावट, चांदी भी लुढ़की, जानिए कल्याण ज्वैलर्स, तनिष्क और मालाबार में 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट्स

    Gold Price Today
    कारोबार
    Play Store

    DOWNLOAD ON

    Play Store

    App Store

    DOWNLOAD ON

    App Store

    TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
    Patrika Site Logo

    Trending Topics

    Women's World Cup 2025

    PM Modi

    Bihar Elections 2025

    Top Categories

    राष्ट्रीय

    मनोरंजन

    स्वास्थ्य

    राजस्थान

    मध्य प्रदेश

    Legal

    Grievance Policy

    This website follows the DNPA’s code of conduct

    Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

    Privacy Policy

    About Us

    Code of Conduct

    RSS

    Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.