ग्रेच्युटी पर इन्वेस्टमेंट जैसे रिटर्न से आसान होगी रिटायरमेंट लाइफ, UAE में शुरू हुई नई स्कीम, भारत में कब?

UAE के HR मंत्रालय (MoHRE) ने प्राइवेट जॉब करने वालों के लिए एक नया प्लान शुरू किया है। इस प्लान के तहत कर्मचारी की नौकरी के साल खत्म हो जाने पर, उसको मिलने वाली ग्रेच्युटी को और ज्यादा फायदेमंद बनाने का प्रयास हो रहा है। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि UAE में स्कीम शुरू हुई तो उससे मुझे क्या? देखिए भारत से एक बहुत बड़ी आबादी UAE में रहती है और वहां पर नौकरी करती है। ताजा डेटा के मुताबिक, वहां 43 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं। भारतीय प्रवासी समुदाय संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा जातीय समुदाय है, जो देश की आबादी का लगभग 35% है। इसलिए पॉलिसी में कोई भी बदलाव उन पर बड़ा असर डालेगा। अब जानिए नई स्कीम क्या है और इससे उसको क्या फायदा होने वाला है।