पढ़ाई में अच्छे नहीं थे नितिन और निखिल कामत, मां रहती थीं परेशान.. जानिए Zerodha के फाउंडर्स के बचपन की कहानी

उन्होंने बताया कि उनके पति बैंक में काम करते थे और बेटों के शुरुआती वेंचर में उन्होंने बहुत सहयोग किया। रेवती कामत ने कहा कि उन्होंने बच्चों की इस तरह परवरिश की, कि वे आगे चलकर आत्मविश्वास के साथ जोखिम उठा सकें। रेवती का मानना है कि बच्चों के विकास में एक मां की भूमिका बेहद अहम होती है। वो मां ही होती है, जो बच्चों को तमाम मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने आगे कहा- मैंने अपने बच्चों को कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वे दूसरों से कमतर हैं। मैंने हमेशा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, उन्हें जिंदगी का असली मतलब समझाया। मैंने डिग्रियों की परंपरागत अपेक्षा और सुरक्षित करियर की सीमाओं से उन्हें मुक्त रखा और आज वे ऊंची उड़ान भर रहे हैं।