क्या आप भी करते हैं यह ऑनलाइन पेमेंट? आज से देना होगा चार्ज, हो जाएं सावधान

ऑनलाइन चैनल में सैलरी अकाउंट्स के लिए आईएमपीएस लेनदेन शुल्क नहीं लगेगा। इसमें डीएसपी (रक्षा वेतन पैकेज), पीएमएसपी (अर्ध-सैनिक वेतन पैकेज), आईसीजीएसपी (भारतीय तटरक्षक वेतन पैकेज), सीजीएसपी (केंद्र सरकार वेतन पैकेज), पीएसपी (पुलिस वेतन पैकेज) और आरएसपी (रेलवे वेतन पैकेज) शामिल हैं। ये सभी एसबीआई द्वारा विभिन्न क्षेत्रों और संगठनों के लिए तैयार किए गए वेतन पैकेजों के प्रकार हैं। कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज (सीएसपी), राज्य सरकार सैलरी पैकेज (एसजीएसपी), स्टार्टअप सैलरी पैकेज (एसयूएसपी) और फैमिली सेविंग्स अकाउंट-एसबीआई रिश्ते के लिए भी ऑनलाइन चैनल में आईएमपीएस शुल्क माफ किया गया है।