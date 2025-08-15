Patrika LogoSwitch to English

कारोबार

क्या आप भी करते हैं यह ऑनलाइन पेमेंट? आज से देना होगा चार्ज, हो जाएं सावधान

Online Payment Charges: अगर आप एसबीआई से बडी रकम का IMPS पेमेंट करते हैं, तो आपको इसके लिए पैसे देने होंगे। बैंक ने अपने आईएमपीएस चार्जेज में आज से बदलाव कर दिये हैं।

भारत

Pawan Jayaswal

Aug 15, 2025

Online Payment Charges
SBI ने अपने IMPS चार्जेज में बदलाव किये हैं। (PC: ChatGPT)

Online Payment Charges: 15 अगस्तयानी आज से ऑनलाइन पेमेंट करना महंगा हो गया है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने रिटेल ग्राहकों के लिए इमीडिएट पेमेंट सर्विस (IMPS) से लेनदेन करना महंगा कर दिया है। बैंक ने आईएमपीएस पर लगने वाले चार्जेज आज से बढ़ा दिए हैं। कुछ लेनदेन जो पहले फ्री थे, उनके लिए आज से पैसा देना होगा। हालांकि, अगर आप बैंक ब्रांच जाकर आईएमपीएस करते हैं, तो पहले की तरह ही चार्जेज लगेंगे।

25,000 रुपये तक के लेनदेन होंगे फ्री

हालांकि, ऑनलाइन यूजर्स के लिए 25,000 रुपये तक के छोटे-मूल्य वाले आईएमपीएस लेनदेन मुफ्त रहेंगे। ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से किए गए 25,000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर अब थोड़ा सा शुल्क लगेगा। अगर आपका बैंक में सैलरी अकाउंट है, तो ऑनलाइन आईएमपीएस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।

IMPS क्या है?

आईएमपीएस यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस चौबीसों घंटे उपलब्ध एक इनोवेटिव रियल-टाइम पेमेंट सर्विस है। यह सर्विस भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा दी जाती है। आईएमपीएस पर प्रति लेनदेन सीमा 5 लाख रुपये है (एसएमएस और आईवीआर को छोड़कर सभी चैनलों के लिए)।

कितना लगेगा पैसा?

25,000 रुपये से अधिक और 1,00,000 रुपये तक की राशि के ऑनलाइन आईएमपीएस लेनदेन के लिए 2 रुपये+जीएसटी चार्ज लगेगा। 1,00,000 रुपये से अधिक और 2,00,000 रुपये तक की राशि पर 6 रुपये+जीएसटी चार्ज लगेगा। इसके अलावा, 2,00,000 रुपये से अधिक और 5,00,000 रुपये तक की राशि पर 10 रुपये+जीएसटी चार्ज लगेगा। पहले ये लेनदेन मुफ्त थे।

SBI ब्रांच में IMPS करने पर कितना लगेगा चार्ज?

एसबीआई ने ब्रांच चैनलों के माध्यम से किए गए किसी भी सेवा शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया है। सबसे कम ब्रांच शुल्क 2 रुपये+जीएसटी है। जबकि सबसे अधिक ब्रांच शुल्क 20 रुपये+जीएसटी है।

इन अकाउंट्स पर नहीं लगेंगे IMPS चार्जेज

ऑनलाइन चैनल में सैलरी अकाउंट्स के लिए आईएमपीएस लेनदेन शुल्क नहीं लगेगा। इसमें डीएसपी (रक्षा वेतन पैकेज), पीएमएसपी (अर्ध-सैनिक वेतन पैकेज), आईसीजीएसपी (भारतीय तटरक्षक वेतन पैकेज), सीजीएसपी (केंद्र सरकार वेतन पैकेज), पीएसपी (पुलिस वेतन पैकेज) और आरएसपी (रेलवे वेतन पैकेज) शामिल हैं। ये सभी एसबीआई द्वारा विभिन्न क्षेत्रों और संगठनों के लिए तैयार किए गए वेतन पैकेजों के प्रकार हैं। कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज (सीएसपी), राज्य सरकार सैलरी पैकेज (एसजीएसपी), स्टार्टअप सैलरी पैकेज (एसयूएसपी) और फैमिली सेविंग्स अकाउंट-एसबीआई रिश्ते के लिए भी ऑनलाइन चैनल में आईएमपीएस शुल्क माफ किया गया है।

Published on:

15 Aug 2025 10:29 am

Hindi News / Business / क्या आप भी करते हैं यह ऑनलाइन पेमेंट? आज से देना होगा चार्ज, हो जाएं सावधान

