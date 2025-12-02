Personal Loan लेने जा रहे हैं? जानिए दिसंबर में क्या ब्याज दरें और प्रोसेसिंग फीस ऑफर कर रहे बैंक

Personal Loan Interest Rates December 2025: जरूरत के समय पर्सनल लोन लेकर काम पूरा किया जा सकता है। लेकिन पर्सनल लोन लेने से पहले अलग-अलग बैंकों की ब्याज दरों कि तुलना करना भी जरूरी है। दरअसल, सिर्फ 0.50 प्रतिशत कि कम ब्याज दर भी कुल ब्याज में बड़ा अंतर डाल सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप 5 साल के लिए 10 लाख रुपये का पर्सनल लोन लेते हैं और उसकी ब्याज दर 11 प्रतिशत होने की जगह 10.50 प्रतिशत हो, तो आप कुल 14,911 रुपये बचा सकते हैं। वहीं, अगर लोन की रकम 20 लाख रुपये हो, तो आपकी कुल बचत 29,823 रुपये तक हो सकती है।