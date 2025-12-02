Personal Loan लेने जा रहे हैं? जानिए दिसंबर में क्या ब्याज दरें और प्रोसेसिंग फीस ऑफर कर रहे बैंक

बैंक अपने ग्राहकों को प्री-अप्रूव्ड पर्सनल लोन भी ऑफर करते हैं। (PC: Freepik)
Personal Loan Interest Rates December 2025: जरूरत के समय पर्सनल लोन लेकर काम पूरा किया जा सकता है। लेकिन पर्सनल लोन लेने से पहले अलग-अलग बैंकों की ब्याज दरों कि तुलना करना भी जरूरी है। दरअसल, सिर्फ 0.50 प्रतिशत कि कम ब्याज दर भी कुल ब्याज में बड़ा अंतर डाल सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप 5 साल के लिए 10 लाख रुपये का पर्सनल लोन लेते हैं और उसकी ब्याज दर 11 प्रतिशत होने की जगह 10.50 प्रतिशत हो, तो आप कुल 14,911 रुपये बचा सकते हैं। वहीं, अगर लोन की रकम 20 लाख रुपये हो, तो आपकी कुल बचत 29,823 रुपये तक हो सकती है।
आइए जानते हैं कि दिसंबर 2025 में देश के टॉप-7 बैंकों ने क्या ब्याज दरें तय की हैं:
HDFC Bank Personal loan interest rates
वेतनभोगी लोगों को एचडीएफसी बैंक पर्सनल लोन पर 9.99% से 24% तक ब्याज दर ऑफर कर रहा है। इसकी प्रोसेसिंग फीस 6,500 रुपये है, जिस पर जीएसटी अलग से जोड़ा जाता है।
ICICI Bank Personal loan interest rates
आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन पर 10.45% से 16.50% सालाना ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां प्रोसेसिंग फीस लोन की रकम की 2% है।
Kotak Mahindra Bank Personal loan interest rates
यह प्राइवेट बैंक पर्सनल लोन पर 10.99% की सालाना ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां प्रोसेसिंग फीस लोन की रकम का 5%+जीएसटी है।
Federal Bank Personal loan interest rates
फेडरल बैंक पर्सनल लोन पर 10.49% से 17.99% सालाना ब्याज दर ऑफर कर रहा है।
Axis Bank Personal loan interest rates
एक्सिस बैंक 9.5% से 21.55% ब्याज दर से पर्सनल लोन देता है। इस बैंक में पर्सनल लोन की प्रोसेसिंग फीस, लोन की रकम का 2% है।
SBI Personal loan interest rates
देश के सबसे बड़े कर्जदाता, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पर्सनल लोन पर 10.05% से 15.05% की सालाना ब्याज दर लगती है।
Canara Bank Personal loan interest rates
केनरा बैंक में पर्सनल लोन की सालाना ब्याज दरें 13.75% से 15.25% तक हैं।
Union Bank of India Personal loan interest rates
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में पर्सनल लोन पर 10.75% से 14.45% का सालाना ब्याज लगता है।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग