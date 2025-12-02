Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Personal Loan लेने जा रहे हैं? जानिए दिसंबर में क्या ब्याज दरें और प्रोसेसिंग फीस ऑफर कर रहे बैंक

Personal Loan Interest Rates: देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक पर्सनल लोन पर 9.99% से 24% तक ब्याज दर ऑफर कर रहा है। वहीं, कोटक महिंद्रा बैंक 10.99% की सालाना ब्याज दर ऑफर कर रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

image

Thalaz Sharma

Dec 02, 2025

Personal loan interest rates

बैंक अपने ग्राहकों को प्री-अप्रूव्ड पर्सनल लोन भी ऑफर करते हैं। (PC: Freepik)

Personal Loan Interest Rates December 2025: जरूरत के समय पर्सनल लोन लेकर काम पूरा किया जा सकता है। लेकिन पर्सनल लोन लेने से पहले अलग-अलग बैंकों की ब्याज दरों कि तुलना करना भी जरूरी है। दरअसल, सिर्फ 0.50 प्रतिशत कि कम ब्याज दर भी कुल ब्याज में बड़ा अंतर डाल सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप 5 साल के लिए 10 लाख रुपये का पर्सनल लोन लेते हैं और उसकी ब्याज दर 11 प्रतिशत होने की जगह 10.50 प्रतिशत हो, तो आप कुल 14,911 रुपये बचा सकते हैं। वहीं, अगर लोन की रकम 20 लाख रुपये हो, तो आपकी कुल बचत 29,823 रुपये तक हो सकती है।

आइए जानते हैं कि दिसंबर 2025 में देश के टॉप-7 बैंकों ने क्या ब्याज दरें तय की हैं:

HDFC Bank Personal loan interest rates

वेतनभोगी लोगों को एचडीएफसी बैंक पर्सनल लोन पर 9.99% से 24% तक ब्याज दर ऑफर कर रहा है। इसकी प्रोसेसिंग फीस 6,500 रुपये है, जिस पर जीएसटी अलग से जोड़ा जाता है।

ICICI Bank Personal loan interest rates

आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन पर 10.45% से 16.50% सालाना ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां प्रोसेसिंग फीस लोन की रकम की 2% है।

Kotak Mahindra Bank Personal loan interest rates

यह प्राइवेट बैंक पर्सनल लोन पर 10.99% की सालाना ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां प्रोसेसिंग फीस लोन की रकम का 5%+जीएसटी है।

Federal Bank Personal loan interest rates

फेडरल बैंक पर्सनल लोन पर 10.49% से 17.99% सालाना ब्याज दर ऑफर कर रहा है।

Axis Bank Personal loan interest rates

एक्सिस बैंक 9.5% से 21.55% ब्याज दर से पर्सनल लोन देता है। इस बैंक में पर्सनल लोन की प्रोसेसिंग फीस, लोन की रकम का 2% है।

SBI Personal loan interest rates

देश के सबसे बड़े कर्जदाता, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पर्सनल लोन पर 10.05% से 15.05% की सालाना ब्याज दर लगती है।

Canara Bank Personal loan interest rates

केनरा बैंक में पर्सनल लोन की सालाना ब्याज दरें 13.75% से 15.25% तक हैं।

Union Bank of India Personal loan interest rates

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में पर्सनल लोन पर 10.75% से 14.45% का सालाना ब्याज लगता है।

ये भी पढ़ें

SIP में हर महीने डालें 6000 रुपये, रिटायरमेंट के बाद 25 साल तक मिलेगी 1 लाख रुपये मंथली इनकम, जानिए कैसे?
कारोबार
SIP Calculator

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Dec 2025 03:16 pm

Hindi News / Business / Personal Loan लेने जा रहे हैं? जानिए दिसंबर में क्या ब्याज दरें और प्रोसेसिंग फीस ऑफर कर रहे बैंक

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

डॉलर के मुकाबले रुपया क्यों हुआ पस्त? किसको फायदा और किसको नुकसान

कारोबार

Abhay Deol Net Worth: फिल्मों में सनी-बॉबी से पीछे, फिर कमाई में कैसे आगे निकल गए अभय देओल?

Sunny Deol vs Abhay Deol wealth
कारोबार

भारत में 10 मिनट डिलीवरी सिस्टम से अमेरिका की CEO हैरान! कहा- 'अमेरिका तो बहुत पीछे'

कारोबार

Success Story: अमन गुप्ता ने 12 लाख लगाकर कैसे कमा लिए 40 करोड़, खुद बताई पूरी कहानी

Aman Gupta
कारोबार

'खरीद सकता हूं, लेकिन खरीदूंगा नहीं' बेंगलुरु में प्रॉपर्टी पर ये पोस्ट हुई वायरल

कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.