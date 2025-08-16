PF खाते का Balance चेक करना है? ये रहे 4 आसान तरीके, चुटकियों में होगा काम

PF Balance: क्या आपको इस बात की जानकारी है कि आपके पीएफ खाते में कितना पैसा है? आपकी कंपनी आपके पीएफ खाते में हर महीने पैसे डालती है या नहीं? आपको ईपीएफओ से पीएफ पर ब्याज मिल रहा है या नहीं? अक्सर लोगों के मन में ऐसे सवाल होते हैं। लेकिन जागरुकता के अभाव में वे इन सवालों का जवाब नहीं जान पाते। अधिकतर लोगों को यह नहीं पता कि पीएफ खाते का बैलेंस कैसे चेक करें। आज हम आपको कुछ ऐसे आसान तरीके बताने जा रहे हैं, जिनसे आप चुटकियों में अपने पीएफ खाते का बैलेंस जान सकते हैं।
यह पीएफ बैलेंस जानने का सबसे आसान तरीका है। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) के साथ रजिस्टर्ड है, तो आप सिर्फ एक मिस्ड कॉल देकर जानकारी पा सकते हैं।
मिस्ड कॉल नंबर: 9966044425
स्टेप-1: अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इस नंबर पर मिस्ड कॉल दें।
स्टेप-2: कॉल अपने आप कट जाएगी और कुछ ही देर में आपको EPFO से एक SMS मिलेगा, जिसमें आपके पीएफ खाते का बैलेंस बताया गया होगा।
अगर आपका मोबाइल नंबर UAN से जुड़ा हुआ है, तो आप एक SMS भेजकर भी अपने पीएफ खाते की जानकारी पा सकते हैं।
SMS नंबर: 7738299899
स्टेप-1: अपने रजिस्टर्ड नंबर से EPFOHO UAN ENG टाइप करके इस नंबर पर भेजें।
ध्यान दें: 'ENG' का मतलब अंग्रेजी है। अगर आप किसी और भाषा में जानकारी चाहते हैं, तो आप उस भाषा के पहले तीन अक्षर लिख सकते हैं, जैसे हिंदी के लिए 'HIN'
EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर आप अपनी पीएफ पासबुक देख सकते हैं। इसमें आपके योगदान और अर्जित ब्याज की पूरी हिस्ट्री होती है।
स्टेप-1. EPFO की वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप-2. अब 'Employees' सेक्शन पर क्लिक करें और फिर 'Member Passbook' को चुनें।
स्टेप-3. अपना UAN और पासवर्ड दर्ज करके लॉग-इन करें।
स्टेप-4. यहां आपको आपकी पासबुक का बैलेंस, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान और पीएफ पर जमा हुआ कुल ब्याज दिख जाएगा।
UMANG ऐप विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए एक ही जगह पर जानकारी प्रदान करता है, जिसमें EPFO भी शामिल है।
स्टेप-1. UMANG ऐप डाउनलोड करें और अपने फोन नंबर से वन-टाइम रजिस्ट्रेशन करें।
स्टेप-2. ऐप में आप अपनी EPF पासबुक देख सकते हैं, क्लेम सबमिट कर सकते हैं और उनका स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं।