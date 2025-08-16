PF खाते का Balance चेक करना है? ये रहे 4 आसान तरीके, चुटकियों में होगा काम

PF Balance: क्या आपको इस बात की जानकारी है कि आपके पीएफ खाते में कितना पैसा है? आपकी कंपनी आपके पीएफ खाते में हर महीने पैसे डालती है या नहीं? आपको ईपीएफओ से पीएफ पर ब्याज मिल रहा है या नहीं? अक्सर लोगों के मन में ऐसे सवाल होते हैं। लेकिन जागरुकता के अभाव में वे इन सवालों का जवाब नहीं जान पाते। अधिकतर लोगों को यह नहीं पता कि पीएफ खाते का बैलेंस कैसे चेक करें। आज हम आपको कुछ ऐसे आसान तरीके बताने जा रहे हैं, जिनसे आप चुटकियों में अपने पीएफ खाते का बैलेंस जान सकते हैं।