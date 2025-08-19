Patrika LogoSwitch to English

PM VBRY: किसको मिलेगा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का फायदा, कैसे करें आवेदन?

Pradhanmantri Viksit Bharat Rojgar Yojana: पीएम मोदी ने 15 अगस्त को इस योजना की घोषणा की थी। इस योजना में युवाओं को उनकी पहली नौकरी पर आर्थिक सहायता मिलेगी। साथ ही कंपनियों को भी प्रोत्साहन राशि मिलेगी।

भारत

Pawan Jayaswal

Aug 19, 2025

Pradhanmantri Viksit Bharat Rojgar Yojana
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का पोर्टल लॉन्च हो गया है। (PC: Gemini)

PM VBRY: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है। इस योजना का पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। इस योजना के तहत युवाओं को पहली नौकरी पर 15,000 रुपए की सहायता मिलेगी। यह राशि पाने के लिए ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन और यूएएन का एक्टिव होना जरूरी है। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से दिए भाषण में की थी। इसका उद्देश्य 1 अगस्त, 2025 से 31 जुलाई, 2027 तक 3.5 करोड़ नौकरियां पैदा करना है।

कंपनियों को भी मिलेगा पैसा

खास बात यह है कि युवाओं को नौकरी देने वाली कंपनियों को भी 3,000 रुपए प्रतिमाह का प्रोत्साहन मिलेगा। इससे युवाओं के साथ-साथ छोटे-मंझले उद्योगों, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को सीधा लाभ मिलेगा।

पहली बार नौकरी पाने वालों को क्या मिलेगा

  • निजी क्षेत्र में पहली नौकरी मिलने पर 15,000 रुपए का सीधा लाभ।
  • कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में पहली बार रजिस्टर होने के बाद ही युवाओं को दो किस्तों में रकम दी जाएगी।
  • पहली किस्त लगातार 6 माह काम करने के बाद मिलेगी।
  • दूसरी किस्त 12 माह पूरे होने पर मिलेगी।
  • दूसरी किस्त का एक हिस्सा बचत को बढ़ावा देने के लिए बचत खाते में जाएगा।

नौकरी देने वालों के लिए क्या लाभ?

  • नए कर्मचारियों की भर्ती पर अधिकतकम दो वर्ष तक 3,000 रुपए प्रतिमाह तक का लाभ।
  • मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए यह लाभ 4 वर्ष तक बढ़ जाएगा।
  • 50 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को कम से कम 2 नए लोग रखने होंगे।
  • 50 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनियों को कम से कम 5 नए लोग नियुक्त करने होंगे।

किसको मिलेगा योजना का फायदा

  • 15 अगस्त, 2025 के बाद ईपीएफओ रजिस्टर्ड संस्थान में नौकरी।
  • मासिक वेतन एक लाख रुपए प्रतिमाह तक ही होना चाहिए।
  • उमंग ऐप से यूनिवर्स एकाउंट नंबर (यूएएन) बनाना होगा। फेस ऑथेंटिकेशन कराएं और ईपीएफ अंशदान शुरू करें।
  • दूसरी किस्त पाने के लिए वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम पूरा करना जरूरी।

युवा कैसे करें आवेदन?

इसके लिए अलग से आवेदन की जरूरत नहीं है। पहली बार पीएफ खाता बनाने पर वह आधार से लिंक हो जाता है। इसके बाद अपने आप इस योजना के लिए पात्र हो जाते हैं। किस्त की राशि सीधे आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

Published on:

19 Aug 2025 09:54 am

Hindi News / Business / PM VBRY: किसको मिलेगा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का फायदा, कैसे करें आवेदन?

