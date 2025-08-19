PM VBRY: किसको मिलेगा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का फायदा, कैसे करें आवेदन?

PM VBRY: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है। इस योजना का पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। इस योजना के तहत युवाओं को पहली नौकरी पर 15,000 रुपए की सहायता मिलेगी। यह राशि पाने के लिए ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन और यूएएन का एक्टिव होना जरूरी है। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से दिए भाषण में की थी। इसका उद्देश्य 1 अगस्त, 2025 से 31 जुलाई, 2027 तक 3.5 करोड़ नौकरियां पैदा करना है।