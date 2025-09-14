Patrika LogoSwitch to English

Post Office की NSC स्कीम में 9 लाख रुपये डालें तो मैच्योरिटी पर मिलेंगे 13 लाख, समझिए कैलकुलेशन

Post Office NSC Calculator: पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम की मैच्योरिटी अवधि 5 साल की होती है। इसमें सिंगल या जॉइंट अकाउंट खुलवाया जा सकता है।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 14, 2025

Post Office NSC Calculator
पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 7.7 फीसदी सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर मिल रही है। (PC: Freepik)

Post Office NSC Calculator: अगर आपके पास कहीं से एकमुश्त रकम आई है और आप उसे किसी सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में में डालना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस एनएससी एक अच्छा विकल्प है। यह पोस्ट ऑफिस की एक स्मॉल सेविंग स्कीम है। सरकार हर तीन महीने में इस स्कीम पर ब्याज दर तय करती है। सरकार समर्थित स्कीम होने के चलते यहां गारंटीड रिटर्न मिलता है। आइए इस स्कीम के बारे में विस्तार से जानते हैं।

कौन कर सकता है इन्वेस्ट?

पोस्ट ऑफिस NSC में कोई भी भारतीय व्यक्ति अकाउंट खुलवा सकता है। इस स्कीम में सिंगल या जॉइंट अकाउंट (अधिकतम 3 वयस्क) खुलवाया जा सकता है। अगर कोई नाबालिग है, तो उसके बिहाफ पर अभिभावक अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस स्कीम में आप कितने भी अकाउंट खुलवा सकते हैं।

कितने रुपये करा सकते हैं जमा

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में न्यूनतम 1000 रुपये डिपॉजिट करा सकते हैं। यहां अधिकतम डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है। यहां इन्वेस्ट की गई रकम पर सेक्शन 80सी के तहत टैक्स छूट मिलती है। इस सर्टिफिकेट को आप बैंकों में गिरवी रखकर लोन भी ले सकते हैं।

ब्याज दर

पोस्ट ऑफिस NSC में 7.7 फीसदी सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर मिल रही है।

क्या है मैच्योरिटी अवधि?

पोस्ट ऑफिस NSC की मैच्योरिटी अवधि 5 साल है। मैच्योरिटी पर आपको ब्याज सहित पूरा पैसा मिल जाता है।

विवरण (Particulars)राशि (₹ में)
निवेश योजनापोस्ट ऑफिस NSC
ब्याज दर (सालाना)7.7% (चक्रवृद्धि)
निवेश अवधि5 साल
एकमुश्त निवेश राशि₹9,00,000
मैच्योरिटी राशि₹13,04,130
कुल ब्याज आय₹4,04,130

9 लाख के निवेश पर मिलेंगे 13 लाख रुपये

अगर आप इस स्कीम में एकमुश्त पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो 5 साल में अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। अगर आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में एकमुश्त 9 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो 5 साल बाद मैच्योरिटी के समय आपको 13,04,130 रुपये मिलेंगे। इसमें से 4,04,130 रुपये आपकी ब्याज आय होगी।

Published on:

14 Sept 2025 11:15 pm

Post Office की NSC स्कीम में 9 लाख रुपये डालें तो मैच्योरिटी पर मिलेंगे 13 लाख, समझिए कैलकुलेशन

