Post Office की NSC स्कीम में 9 लाख रुपये डालें तो मैच्योरिटी पर मिलेंगे 13 लाख, समझिए कैलकुलेशन

Post Office NSC Calculator: अगर आपके पास कहीं से एकमुश्त रकम आई है और आप उसे किसी सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में में डालना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस एनएससी एक अच्छा विकल्प है। यह पोस्ट ऑफिस की एक स्मॉल सेविंग स्कीम है। सरकार हर तीन महीने में इस स्कीम पर ब्याज दर तय करती है। सरकार समर्थित स्कीम होने के चलते यहां गारंटीड रिटर्न मिलता है। आइए इस स्कीम के बारे में विस्तार से जानते हैं।