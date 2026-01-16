AC, TV, EV, मोबाइल और लैपटॉप होने वाले हैं महंगे, क्यों लगेगी कीमतों में आग?

AC Price Hike: अगर आप आने वाले गर्मियों के सीजन में एसी खरीदने का सोच रहे हैं, तो आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। यही नहीं, स्मार्टफोन, टीवी, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमतें भी बढ़ने की उम्मीद हैं। वायरिंग, कॉइल और केबल्स के लिए बेहद जरूरी मेटल कॉपर की कीमत बीते एक साल में करीब 60 फीसदी तक बढ़ चुकी है। इसका सीधा असर घरेलू उपकरणों की लागत पर पड़ रहा है। कई इंडस्ट्रीज पहले से ही इस महंगाई का दबाव महसूस कर रही हैं।