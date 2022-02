Ration card: राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर, अब फ्री मिलेगा दोगुना अनाज

Ration Card: राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। आपके पास भी राशन कार्ड है तो एक महीने में दो बार फ्री राशन का फायदा उठा सकते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मार्च 2022 तक मुफ्त राशन वितरण अभियान को बढ़ा दिया है।

Ration Card: आप भी अगर राशन कार्ड धारक है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। राशन कार्ड धारक हैं तो एक महीने में दो बार मुफ्त में अनाज ले सकते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मार्च 2022 तक मुफ्त राशन वितरण अभियान को बढ़ा दिया है। केंद्र की ओर से इस योजना को आगे बढ़ाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के 15 करोड़ से ज्यादा राशन कार्डधारकों को मुफ्त में दोगुना राशन दिया जा रहा है। योगी सरकार ने इसे होली तक बढ़ा दिया है।

