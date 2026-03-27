लोकपाल से करनी है बैंकों की शिकायत? पहले जान लें RBI की गाइडलाइन वरना खारिज हो सकती है अपील

डिजिटल बैंकिंग, UPI पेमेंट और क्रेडिट कार्ड के बढ़ते उपयोग के साथ ग्राहकों की शिकायतें भी तेजी से बढ़ रही हैं। कई लोग सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ओम्बड्समैन (लोकपाल) के पास शिकायत दर्ज कर देते हैं, जिससे उनकी शिकायत खारिज भी हो सकती है। इसी स्थिति को देखते हुए RBI ने ग्राहकों के लिए स्पष्ट तीन-स्टेप शिकायत प्रक्रिया बताई है। यह प्रक्रिया बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC), क्रेडिट कार्ड, डिजिटल पेमेंट पर समान रूप से लागू होती है, जिससे ग्राहकों को समय पर समाधान मिल सके।