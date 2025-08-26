बंद पड़े हैं 13 करोड़ धन-धन खाते, फिर से एक्टिव कराने का 30 सितंबर तक सुनहरा मौका, जान लीजिए प्रोसेस

अगर आपको अकाउंट में नाम-पता नहीं बदलवाना है, तो आपको री-केवाईसी के लिए किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी। आप सिर्फ स्व-घोषणा के करके री-केवाईसी करा सकते हैं। अगर आपको खाते में नाम-पता बदलवाना है, तो आपको अपडेटेड जानकारी वाला कोई एक दस्तावेज देना होगा। यह दस्तावेज आधार कार्ड/ मतदाता पहचान पत्र/ नरेगा जॉब कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट या नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर द्वारा जारी पत्र हो सकता है। इन कैंप्स में जनधन खाते की रीकेवाईसी के अलावा, नया खाता खुलवाने की भी सुविधा मिलेगी। ग्राहक चाहें तो अपने बैंक की नजदीकी शाखा में जाकर भी केवाईसी अपडेट करा सकते हैं।