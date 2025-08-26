बंद पड़े हैं 13 करोड़ धन-धन खाते, फिर से एक्टिव कराने का 30 सितंबर तक सुनहरा मौका, जान लीजिए प्रोसेस

भारत में कुल 56.04 करोड़ जन धन खातों में से करीब 23 फीसदी अकाउंट्स इनएक्टिव हैं। हाल ही में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह जानकारी दी थी। लोकसभा में एक लिखित जवाब में चौधरी ने कहा, '31 जुलाई 2025 के आखिर तक 56.03 करोड़ प्रधानमंत्री जन-धन योजना अकाउंट्स में से 13.04 करोड़ अकाउंट इनएक्टिव हैं।' उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 2.75 करोड़ जनधन अकाउंट इनएक्टिव हैं। इसके बाद बिहार में 1.39 करोड़ और मध्य प्रदेश में 1.07 करोड़ जनधन खाते निष्क्रिय हैं।
इन निष्क्रिय खातों की दोबारा केवाईसी करवाकर एक्टिव करवाया जा सकता है। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक कैंप लगा रहा है। अगर आपको भी बैंक की तरफ से केवाईसी करवाने का मैसेज आया है, तो आप इन कैंप्स में जाकर री-केवाईसी करा सकते हैं। आरबीआई ग्राम पंचायत स्तर पर ये कैंप लगा रहा है। एक जुलाई से 30 सितंबर तक ये कैंप लगेंगे।
आरबीआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'आरबीआई कहता है… क्या आपके बैंक ने खाते में KYC अपडेट करवाने का मैसेज भेजा है? अपने ग्राम पंचायत के कैंप में या नजदीकी बैंक शाखा में जाकर खाते में केवाईसी अपडेट करवाएं और खाता सक्रिय करें।'
अगर आपको अकाउंट में नाम-पता नहीं बदलवाना है, तो आपको री-केवाईसी के लिए किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी। आप सिर्फ स्व-घोषणा के करके री-केवाईसी करा सकते हैं। अगर आपको खाते में नाम-पता बदलवाना है, तो आपको अपडेटेड जानकारी वाला कोई एक दस्तावेज देना होगा। यह दस्तावेज आधार कार्ड/ मतदाता पहचान पत्र/ नरेगा जॉब कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट या नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर द्वारा जारी पत्र हो सकता है। इन कैंप्स में जनधन खाते की रीकेवाईसी के अलावा, नया खाता खुलवाने की भी सुविधा मिलेगी। ग्राहक चाहें तो अपने बैंक की नजदीकी शाखा में जाकर भी केवाईसी अपडेट करा सकते हैं।
जिन लोगों ने साल 2014-15 में जनधन अकाउंट्स खुलवाए थे, उनके अकाउंट्स के लिए अब दोबारा केवाईसी की जरूरत है। इन खातों की केवाईसी वैलिडिटी 10 साल तक की ही थी। ऐसे खाते री-केवाईसी कराने पर ही एक्टिव हो पाएंगे।
अगर आपका खाता एसबीआई में है, तो बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा के माध्यम से अपना केवाईसी अपडेट कर सकते हैं।
स्टेप-1. एसबीआई नेट बैंकिंग में लॉग इन करें।
स्टेप-2. "My Accounts & Profile" टैब पर क्लिक करें।
स्टेप-3. "Update KYC" चुनें।
स्टेप-4. अपना प्रोफाइल पासवर्ड दर्ज करें और "Submit" पर क्लिक करें।
स्टेप-5. ड्रॉप-डाउन मेनू से अपना खाता चुनें और "Submit" पर क्लिक करें।
स्टेप-6. जानकारी भरें, किसी भी बदलाव के मामले में सबंधित और नए दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें।
स्टेप-7. अपना केवाईसी अपडेट करने के लिए अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करें।