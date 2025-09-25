Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कारोबार

Real Estate News: घरों की डिमांड में हुआ इजाफा, बिक्री के मामले में मुंबई टॉप पर, लग्जरी कैटेगरी में आई सबसे ज्यादा नई सप्लाई

Real Estate News: भारत के हाउसिंग मार्केट ने 2025 की तीसरी तिमाही में मजबूती दिखाई है। सात प्रमुख शहरों में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) ने लगभग 30,260 यूनिट की बिक्री की और यह टॉप पर रहा है।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 25, 2025

Real Estate News
रियल एस्टेट सेक्टर में डिमांड बढ़ी है। (PC: Freepik)

Real Estate News: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक तनावों के बीच भी भारत के हाउसिंग मार्केट ने 2025 की तीसरी तिमाही में मजबूती दिखाई। इस दौरान कुल बिक्री मूल्य सालाना आधार पर 14% बढ़कर 1.33 लाख करोड़ रुपये (Q32024) से 1.52 लाख करोड़ रुपये (Q32025) तक पहुंच गया। रिपोर्ट के अनुसार, आय में सुधार, शहरीकरण और घर खरीदने की बढ़ती चाहत ने इस उछाल को सपोर्ट किया है। हालांकि, बिक्री की मात्रा 9% घटकर 97,080 यूनिट रह गई, जो 2024 की समान अवधि में 1.07 लाख थी। यह संकेत देता है कि रियल एस्टेट सेक्टर अभी भी चुनौतियों से जूझ रहा है।

मुंबई रहा टॉप पर

आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, सात प्रमुख शहरों में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) ने लगभग 30,260 यूनिट की बिक्री के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। जबकि पुणे 16,620 यूनिट के साथ दूसरे स्थान पर रहा। चेन्नई और कोलकाता को छोड़कर बाकी सभी शहरों में सालाना बिक्री में गिरावट देखी गई। एनारॉक ग्रुप के चेयरमैन अनूज पुरी के मुताबिक, केवल मुंबई और पुणे ने मिलकर कुल बिक्री का 48% हिस्सा लिया।

नई सप्लाई में कम रही ग्रोथ

नई सप्लाई में 3% की हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2025 की तीसरी तिमाही में 96,690 नए घर लॉन्च हुए। जबकि 2024 की समान अवधि में यह आंकड़ा 93,750 था। मुंबई ने 29,565 यूनिट और पुणे ने 19,375 यूनिट लॉन्च कर नई सप्लाई में बढ़त बनाई। जहां अन्य शहरों में नई सप्लाई घटी, वहीं पुणे, कोलकाता और चेन्नई में क्रमशः 56% और 38% की वृद्धि दर्ज हुई।

लग्जरी कैटेगरी में सबसे ज्यादा आई नई सप्लाई

लग्जरी कैटेगरी (1.5 करोड़ रुपये से अधिक) में सबसे तेज 38% नई सप्लाई देखी गई। इसके बाद प्रीमियम सेगमेंट (80 लाख रुपये से 1.5 करोड़ रुपये) का हिस्सा 24%, मिड-सेगमेंट (40 से 80 लाख रुपये) का 23% और अफोर्डेबल हाउसिंग का 16% रहा।

अन्य प्रमुख रुझान

-सात शहरों में कुल उपलब्ध इन्वेंटरी मामूली घटकर 5.64 लाख यूनिट (2024 Q3) से 5.62 लाख यूनिट (2025 Q3) रह गई।
-औसत आवासीय कीमतें सालाना आधार पर 9% बढ़ीं। NCR में सबसे अधिक 24% और बेंगलुरु में 10% की वृद्धि दर्ज की गई।
-मानसून और श्राद्ध जैसे फैक्टर्स के बावजूद, तिमाही आधार पर बिक्री में 1% की बढ़त रही।

कुल मिलाकर, 2025 में अब तक हाउसिंग मार्केट स्टेबल बना हुआ है। आने वाले त्योहारों के मौसम में मांग और बढ़ने की संभावना है और डेवलपर्स इसके लिए पहले से कई नए प्रोजेक्ट लेकर तैयार हैं।

(आईएएनएस के इनपुट के साथ)

ये भी पढ़ें

केवल रजिस्ट्री होने से आपकी नहीं हो जाएगी प्रॉपर्टी, जरूर चेक करें ये डॉक्यूमेंट्स
कारोबार

खबर शेयर करें:

Published on:

25 Sept 2025 05:08 pm

Hindi News / Business / Real Estate News: घरों की डिमांड में हुआ इजाफा, बिक्री के मामले में मुंबई टॉप पर, लग्जरी कैटेगरी में आई सबसे ज्यादा नई सप्लाई

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.