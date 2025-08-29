Reliance AGM में हुईं गूगल-मेटा के साथ पार्टनरशिप, नई सब्सिडियरी और जियो आईपीओ समेत कई घोषणाएं

Reliance AGM 2025: देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की अुगवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की आज शुक्रवार को 48वीं सालाना जनरल मीटिंग हुई है। इस मीटिंग को मुकेश अंबानी, आकाश अंबानी और अनंत अंबानी ने भी संबोधित किया है और ग्रुप से जुड़ी कई घोषणाएं की हैं। जैसा कि उम्मीद थी, अंबानी ने रिलायंस जियो के आईपीओ की भी घोषणा कर दी है। अंबानी ने एजीएम में बताया कि ग्रुप की पारंपरिक और गैर पारंपरिक वर्कफोर्स बढ़कर 6.8 लाख लोगों की हो गई है। उन्होंने कहा कि वे अगले कुछ वर्षों में इसे 10 लाख से अधिक लोगों तक बढ़ते देखना चाहते हैं।