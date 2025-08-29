Reliance AGM में हुईं गूगल-मेटा के साथ पार्टनरशिप, नई सब्सिडियरी और जियो आईपीओ समेत कई घोषणाएं

Reliance AGM 2025: देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की अुगवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की आज शुक्रवार को 48वीं सालाना जनरल मीटिंग हुई है। इस मीटिंग को मुकेश अंबानी, आकाश अंबानी और अनंत अंबानी ने भी संबोधित किया है और ग्रुप से जुड़ी कई घोषणाएं की हैं। जैसा कि उम्मीद थी, अंबानी ने रिलायंस जियो के आईपीओ की भी घोषणा कर दी है। अंबानी ने एजीएम में बताया कि ग्रुप की पारंपरिक और गैर पारंपरिक वर्कफोर्स बढ़कर 6.8 लाख लोगों की हो गई है। उन्होंने कहा कि वे अगले कुछ वर्षों में इसे 10 लाख से अधिक लोगों तक बढ़ते देखना चाहते हैं।
एजीएम में अंबानी ने गूगल के साथ एआई के लिए पार्टनरशिप की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा, 'हम रिलायंस की प्रूवन कैपेबिलिटीज को गूगल की अग्रणी क्लाउड और एआई टेक्नोलॉजीज के साथ जोड़ रहे हैं, ताकि डेवलपर्स, स्टार्ट अप और एंटरप्राइजेज तेजी से इनोवेशन कर सकें।' इसके अलावा अंबानी ने एजीएम में मेटा के साथ नए इंडिया फोकस्ड एआई जॉइंट वेंचर की भी घोषणा की है।
एजीएम में मुकेश अंबानी ने कहा कि ग्रुप साल 2026 की पहली छमाही में जियो को लिस्ट करने की योजना बना रहा है। यानी अगले साल की शुरुआत में जियो का आईपीओ आ सकता है। वहीं, अनंत अंबानी ने कहा कि जियो एयर फाइबर अब दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स्ड वायरलेस प्रोवाइडर है। यह हर महीने 1 लाख घर जोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जियो की सर्विसेज को वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाएंगे।
मुकेश अंबानी ने एजीएम में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी की घोषणा की है। इसका नाम रिलायंस इंटेलिजेंस है। रिलायंस इंटेलिजेंस गीगावॉट स्केल, एआई-रेडी डेटा सेंटर्स बनाएगी। ये ग्रीन एनर्जी से पावर्ड होंगे। रिलायंस इंटेलिजेंस दुनिया की बेस्ट टेक कंपनीज और ओपन सोर्स कम्युनिटीज को एक साथ लाएगी।
आकाश अंबानी ने एजीएम में वॉइस एनेबल्ड सर्च असिस्टेंट RIYA को भी इंट्रोड्यूस कराया। यह कंटेंट खोजने में मदद करता है। आकाश ने कहा कि अब आपको सर्च या स्क्रॉल करने की जरूर नहीं है। आपको जो कंटेंट चाहिए, उसके बार में रिया से पूछ सकते हैं।
रिलायंस एजीएम में जियो एआई क्लाउड की नेक्स्ट जनरेशन को भी लॉन्च किया गया है। जियो प्लेटफॉर्म्स के सीईओ किरन थॉमस ने कहा कि यह स्टोरेज से काफी अधिक है। यह एक एआई पावर्ड मैमरी कंपेनियन है।