Retail Inflation: घट गए तेल, सब्जी और अनाज के दाम, 8 साल के निचले स्तर पर आई महंगाई, उधर इस सेक्टर में बढ़ी कीमतें

इससे पहले अगस्त में खुदरा महंगाई दर 2.07 फीसदी दर्ज हुई थी। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) पर आधारित ताजा आंकडों के अनुसार, इसमें 0.53 फीसदी की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। यह प्रमुख कैटेगरीज में कीमतों में आई अच्छी-खासी गिरावट को दर्शाता है। ग्रामीण सेक्टर में खुदरा महंगाई सितंबर में गिरकर 1.07 फीसदी रही। यह अगस्त में 1.69 फीसदी थी। शहरी क्षेत्र में खुदरा महंगाई दर गिरकर 2.04 फीसदी रही। यह अगस्त में 2.47 फीसदी थी।