Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Retail Inflation: घट गए तेल, सब्जी और अनाज के दाम, 8 साल के निचले स्तर पर आई महंगाई, उधर इस सेक्टर में बढ़ी कीमतें

Retail Inflation: सितंबर महीने में खुदरा महंगाई 8 साल के निचले स्तर पर आ गई है। यह 1.54 फीसदी दर्ज हुई है। अगस्त में यह 2.07 फीसदी दर्ज हुई थी।

2 min read

भारत

image

Pawan Jayaswal

Oct 13, 2025

Retail Inflation

सितंबर में खुदरा महंगाई में गिरावट आई है। (PC: Gemini)

Retail Inflation: महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है। भारत की खुदरा महंगाई दर सितंबर 2025 में बड़ी गिरावट के साथ 1.54 फीसदी दर्ज हुई है। यह जून 2017 के बाद की सबसे कम महंगाई दर है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में लगातार चौथे महीने गिरावट के चलते महंगाई दर में यह कमी आई है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है।

इससे पहले अगस्त में खुदरा महंगाई दर 2.07 फीसदी दर्ज हुई थी। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) पर आधारित ताजा आंकडों के अनुसार, इसमें 0.53 फीसदी की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। यह प्रमुख कैटेगरीज में कीमतों में आई अच्छी-खासी गिरावट को दर्शाता है। ग्रामीण सेक्टर में खुदरा महंगाई सितंबर में गिरकर 1.07 फीसदी रही। यह अगस्त में 1.69 फीसदी थी। शहरी क्षेत्र में खुदरा महंगाई दर गिरकर 2.04 फीसदी रही। यह अगस्त में 2.47 फीसदी थी।

खाद्य महंगाई में बड़ी गिरावट

कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स (CFPI) सालाना आधार पर 2.28 फीसदी की डिफ्लेशन दिखा रहा है। अगस्त में खाद्य पदार्थों की महंगाई दर -0.64 फीसदी रही थी। यह खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बड़ी गिरावट को दिखाता है। ग्रामीण खाद्य महंगाई -2.17 फीसदी रही है। जबकि शहरी खाद्य महंगाई -2.47 फीसदी पर रही थी।

घट गए इन वस्तुओं के दाम

सितंबर में सब्जियों, खाद्य तेल, फल, दालें, अनाज, अंडे और फ्यूल की कीमतों में गिरावट रही है। इसके अलावा फेवरेबल बेस इफेक्ट से भी महंगाई दर में गिरावट आई है। मंत्रालय ने बताया कि सितंबर में खाद्य महंगाई दिसंबर 2018 के बाद से सबसे कम थी।

हाउसिंग सेक्टर में बढ़ी महंगाई

हाउसिंग इन्फ्लेशन सितंबर महीने में बढ़कर 3.98 फीसदी रही। यह अगस्त में 3.09 फीसदी थी। जबकि एजुकेशन इन्फ्लेशन 3.60 फीसदी से गिरकर 3.44 फीसदी पर आ गई। हेल्थ कैटेगरी में महंगाई 4.40 फीसदी से गिरकर 4.34 फीसदी रही है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट और कम्यूनिकेशन की महंगाई 1.94 फीसदी से गिरकर 1.82 फीसदी रही। वहीं, फ्यूल और लाइट इनफ्लेशन 2.32 फीसदी से गिरकर 1.98 फीसदी पर आ गई।

ये भी पढ़ें

Mutual Fund SIP में निवेश बढ़कर हुआ 29,361 करोड़ रुपए, उधर Gold ETF में इन्वेस्टमेंट 3 गुना उछला
कारोबार
Mutual Fund SIP

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Oct 2025 05:31 pm

Hindi News / Business / Retail Inflation: घट गए तेल, सब्जी और अनाज के दाम, 8 साल के निचले स्तर पर आई महंगाई, उधर इस सेक्टर में बढ़ी कीमतें

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

7.37 करोड़ PF खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, रिटर्न बढ़ाने की हो रही तैयारी, न्यूनतम पेंशन में भी होगा इजाफा

Minimum Pension Scheme
Patrika Special News

SIP में 8x10x30 के इस फॉर्मूले से आप कमा सकते हैं 4.80 करोड़ रुपये रिटर्न, जानिए क्या करना होगा

Mutual Fund SIP Calculator
कारोबार

इन केंद्रीय कर्मचारियों को मिला डबल बेनिफिट, महंगाई भत्ते के साथ मिलेगा 3 महीने का एरियर-देखें टेबल

Is the 8th CPC coming?, How much will be my salary after the 8th Pay Commission?, When was the 8th Pay Commission implemented?, 8वीं सीपीसी आ रही है?, 8वें वेतन आयोग के बाद मेरा वेतन कितना होगा?, 8th Pay Commission salary calculator, 8th CPC Pay matrix, 8th Pay Commission salary slab, 8th CPC announcement, 8th Pay Commission salary structure pdf, 8th CPC revised pay calculations, 8th Pay Commission basic salary, 8th Pay Commission committee members,
कारोबार

Gold Silver Price Today: अमेरिका-चीन की तकरार से सोना सातवें आसमान पर! चांदी एक ही दिन में 5500 रुपये उछली, जानिए भाव

Gold Silver Price Today
कारोबार

Tata Capital Share Listing: साल के सबसे बड़े आईपीओ ने निवेशकों को किया निराश, टाटा कैपिटल के शेयर की हुई सपाट लिस्टिंग, जानिए प्राइस

Tata Capital Share Listing
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.