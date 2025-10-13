Retail Inflation: घट गए तेल, सब्जी और अनाज के दाम, 8 साल के निचले स्तर पर आई महंगाई, उधर इस सेक्टर में बढ़ी कीमतें

सितंबर में खुदरा महंगाई में गिरावट आई है। (PC: Gemini)
Retail Inflation: महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है। भारत की खुदरा महंगाई दर सितंबर 2025 में बड़ी गिरावट के साथ 1.54 फीसदी दर्ज हुई है। यह जून 2017 के बाद की सबसे कम महंगाई दर है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में लगातार चौथे महीने गिरावट के चलते महंगाई दर में यह कमी आई है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है।
इससे पहले अगस्त में खुदरा महंगाई दर 2.07 फीसदी दर्ज हुई थी। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) पर आधारित ताजा आंकडों के अनुसार, इसमें 0.53 फीसदी की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। यह प्रमुख कैटेगरीज में कीमतों में आई अच्छी-खासी गिरावट को दर्शाता है। ग्रामीण सेक्टर में खुदरा महंगाई सितंबर में गिरकर 1.07 फीसदी रही। यह अगस्त में 1.69 फीसदी थी। शहरी क्षेत्र में खुदरा महंगाई दर गिरकर 2.04 फीसदी रही। यह अगस्त में 2.47 फीसदी थी।
कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स (CFPI) सालाना आधार पर 2.28 फीसदी की डिफ्लेशन दिखा रहा है। अगस्त में खाद्य पदार्थों की महंगाई दर -0.64 फीसदी रही थी। यह खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बड़ी गिरावट को दिखाता है। ग्रामीण खाद्य महंगाई -2.17 फीसदी रही है। जबकि शहरी खाद्य महंगाई -2.47 फीसदी पर रही थी।
सितंबर में सब्जियों, खाद्य तेल, फल, दालें, अनाज, अंडे और फ्यूल की कीमतों में गिरावट रही है। इसके अलावा फेवरेबल बेस इफेक्ट से भी महंगाई दर में गिरावट आई है। मंत्रालय ने बताया कि सितंबर में खाद्य महंगाई दिसंबर 2018 के बाद से सबसे कम थी।
हाउसिंग इन्फ्लेशन सितंबर महीने में बढ़कर 3.98 फीसदी रही। यह अगस्त में 3.09 फीसदी थी। जबकि एजुकेशन इन्फ्लेशन 3.60 फीसदी से गिरकर 3.44 फीसदी पर आ गई। हेल्थ कैटेगरी में महंगाई 4.40 फीसदी से गिरकर 4.34 फीसदी रही है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट और कम्यूनिकेशन की महंगाई 1.94 फीसदी से गिरकर 1.82 फीसदी रही। वहीं, फ्यूल और लाइट इनफ्लेशन 2.32 फीसदी से गिरकर 1.98 फीसदी पर आ गई।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग