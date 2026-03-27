Robert Kiyosaki ने कहा 2026 में आएगा बड़ा आर्थिक संकट, फिर भी वे यहां निवेश करके बनेंगे अमीर

उन्होंने लिखा कि उनकी रणनीति हमेशा एक ही रही है। सोना, चांदी, तेल, जमीन, फूड प्रोडक्शन, बिटकॉइन और इथेरियम, यही उनका असली खज़ाना है। बात सिर्फ बड़े-बड़े दावों की नहीं है। कियोसाकी ने यह भी बताया कि शुरुआत में उनके पास भी ज़्यादा पैसे नहीं थे। उन्होंने एक बार में बस 6 बिटकॉइन खरीदे थे, जो उस वक्त उनकी पूरी जमापूंजी थी। धीरे-धीरे छोटे-छोटे निवेश किए और सालों तक बेचा नहीं। यह बात भारत के उन लाखों निवेशकों को समझनी चाहिए जो SIP में हर महीने थोड़ा-थोड़ा डालते हैं और बाज़ार गिरते ही घबरा जाते हैं। अब बात करते हैं उनके उन दावों की जिन्हें सुनकर हैरानी होती है।