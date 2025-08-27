महीने के आखिर में नहीं बचती सैलरी? Gen Z की लाइफ बना देंगे ये 5 टिप्स, नहीं रहेगी पैसों की कमी

Gen Z भारत के सबसे बड़े डेमोग्राफिक ग्रुप के रूप में उभर रहा है। 1997 और 2012 के बीच जन्मे लोग जेन-Z कहलाते हैं। इंस्टाग्राम रील्स, के-पॉप और बोबा टी से अपने दिन की शुरुआत करने वाले जेन-जी अब 13 से 28 साल के ऐज ग्रुप में आ चुके हैं। यह जनरेशन अब तेजी से मेनस्ट्रीम में आ रही है। चार में से एक जेन-जी वर्कफोर्स का हिस्सा बन गए हैं, यानी कहीं न कहीं जॉब कर रहे हैं। जेन-जी अलग तरह से सोचते हैं। यह उनकी स्पेंडिंग प्रायोरिटीज और इन्वेस्टमेंट हैबिट्स में भी दिखाई देता है। जेन-जी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है- कम कमाई और ज्यादा खर्चे। आज हम कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं, जिनको फॉलो करके जेन-जी अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकते हैं।