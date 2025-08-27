महीने के आखिर में नहीं बचती सैलरी? Gen Z की लाइफ बना देंगे ये 5 टिप्स, नहीं रहेगी पैसों की कमी

Gen Z भारत के सबसे बड़े डेमोग्राफिक ग्रुप के रूप में उभर रहा है। 1997 और 2012 के बीच जन्मे लोग जेन-Z कहलाते हैं। इंस्टाग्राम रील्स, के-पॉप और बोबा टी से अपने दिन की शुरुआत करने वाले जेन-जी अब 13 से 28 साल के ऐज ग्रुप में आ चुके हैं। यह जनरेशन अब तेजी से मेनस्ट्रीम में आ रही है। चार में से एक जेन-जी वर्कफोर्स का हिस्सा बन गए हैं, यानी कहीं न कहीं जॉब कर रहे हैं। जेन-जी अलग तरह से सोचते हैं। यह उनकी स्पेंडिंग प्रायोरिटीज और इन्वेस्टमेंट हैबिट्स में भी दिखाई देता है। जेन-जी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है- कम कमाई और ज्यादा खर्चे। आज हम कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं, जिनको फॉलो करके जेन-जी अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकते हैं।
जेन-जी को अपनी सेविंग्स को मजबूत करने के लिए 10-30-50 के नियम को फॉलो करना चाहिए। यह नियम कहता है कि लोगों को अपने 20 के दशक में कमाई का 10% हिस्सा सेविंग्स में लगाना चाहिए। जब आप अपने 30 के दशक में हों, तो अपनी इनकम का 30% सेविंग्स में लगाएं। इसके बाद जब आपकी इनकम बढ़े तो 50% हिस्सा सेविंग्स में लगाएं।
आधे से अधिक जेन-जी की यह समस्या है कि महीने के आखिर में उनकी सैलरी खत्म हो जाती है। इसके बाद उन्हें क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन्स या दूसरों से उधार लेकर अपने खर्चे चलाने पड़ते हैं। जेन-जी को इस समस्या से बाहर आना होगा। सबसे आसान सोल्यूशन है कि वे एक बजट बनाएं। अपने खर्चों को ट्रैक करें। इससे आपको कर्ज के जाल से बाहर आने में मदद मिलेगी।
निवेश करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई बहुत बड़ी रकम हो। आप बेहद छोटी रकम से भी निवेश की शुरूआत कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में यह आपको एक बड़ा फंड बनाकर देगी। आप म्युचुअल फंड एसआईपी या लो-कॉस्ट ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप 500 रुपये महीने के निवेश से भी बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं।
शेयर मार्केट में उतार-चढ़ाव आता रहता है। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हमेशा फायदे में रहते हैं। नियमित निवेश और धैर्य रखकर आप एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं।
जेन-जी के पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, वह है टाइम। आपके पास लाइफ में आगे कई वर्ष शेष हैं। छोटी उम्र से निवेश शुरू करके कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज का जबरदस्त फायदा उठाया जा सकता है। अगर आप 20 साल की उम्र से ही बचत करना शुरू करें, तो आप रिटायरमेंट से काफी पहले ही फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेंगे।