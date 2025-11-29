SBI Warning for Pensioners: पेंशनधारकों के लिए SBI की बड़ी चेतावनी, फर्जी कॉल से मिनटों में उड़ सकती है सालों की जमा पूंजी

अपनी पोस्ट में एसबीआई ने पेंशनभोगियों को सलाह दी है कि वे फोन कॉल, ईमेल, एसएमएस या किसी भी लिंक के जरिए लॉगिन जानकारी, कार्ड पिन, ओटीपी या कोई भी व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी साझा न करें। भले ही कॉल करने वाला खुद को बैंक से होने का दावा करे लेकिन आपको कोई जानकारी साझा नहीं करनी है। अपने एसएमएस और ईमेल अलर्ट को ध्यान से पढ़ें। अगर आपको नंबर बदलने से जुड़ी कोई सूचना मिले, जिसके लिए आपने खुद कोशिश ना की हो, तो इसे चेतावनी संकेत मानें और साइबर क्राइम पुलिस से संपर्क करें। बैंक ने बताया है कि एसबीआई की ओर से आने वाली वैध बैंकिंग कॉल +91-1600 से शुरू होने वाले नंबरों से ही आती हैं। अगर किसी अन्य नंबर से बैंक का नाम लेकर कोई आपसे संपर्क करने की कोशिश करे, तो उसे संदेह की नजर से देखें और सतर्क हो जाएं।