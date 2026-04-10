10 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

SBI Alert: इस दिन आपके मोबाइल पर नहीं आएगा बैंक का OTP, जरूरी लेनदेन करने हैं, तो जान लें तरीका

SBI Customer Alert: SBI ने 11 अप्रैल 2026 की रात 2:30 से 2:50 बजे तक इंटरनेट बैंकिंग, YONO और YONO Lite की OTP सेवाएं बाधित रहने का अलर्ट दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Apr 10, 2026

SBI Customer Alert

SBI की ओटीपी सेवाएं बाधित रहेंगी। (PC: AI)

SBI Coustomer Alert: अगर आप SBI के ग्राहक हैं और कल रात कोई जरूरी पेमेंट करने का सोच रहे हैं तो पहले यह खबर पढ़ लीजिए। बैंक ने खुद अपने करोड़ों ग्राहकों को अलर्ट जारी किया है। 11 अप्रैल 2026 यानी कल शनिवार की रात को कुछ वक्त के लिए OTP से जुड़ी सेवाएं ठप रहेंगी। बस 20 मिनट का मामला है, लेकिन अगर इस वक्त आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं तो दिक्कत हो सकती है।

कितने बजे और कितनी देर ठप रहेगी सर्विस

SBI ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर बताया है कि 11 अप्रैल 2026 को 02:30 बजे से 02:50 बजे तक इंटरनेट बैंकिंग, YONO और YONO Lite पर OTP आधारित सेवाएं बाधित रह सकती हैं। यह रुकावट शेड्यूल्ड मेंटेनेंस की वजह से होगी। यानी बैंक जानबूझकर यह काम कर रहा है, ताकि सिस्टम बेहतर बना सके। रात के ढाई बजे का वक्त है, तो ज़्यादातर लोग सो रहे होंगे। फिर भी जो रात को काम करते हैं या किसी जरूरी ट्रांज़ेक्शन में हैं उनके लिए यह जानकारी काम की है।

घबराइए मत, विकल्प मौजूद हैं

SBI ने यह भी बताया है कि इस दौरान आप खाली हाथ नहीं रहेंगे। ATM से पैसे निकाल सकते हैं। UPI से पेमेंट कर सकते हैं। Secure OTP और SBI Authenticator ऐप भी इस दौरान बिना किसी रुकावट के काम करते रहेंगे। तो जुगाड़ है, बस थोड़ा पहले से सोचना होगा।

SBI Secure OTP और Authenticator क्या है?

बहुत से लोग इन दोनों के बारे में नहीं जानते। SBI Secure OTP एक अलग ऐप है जो इंटरनेट बैंकिंग और YONO Lite पर ट्रांज़ेक्शन के वक्त OTP जनरेट करता है। इसमें SMS की जरूरत नहीं पड़ती। यह बिना नेट के भी काम करता है। SBI Authenticator थोड़ा और आगे का विकल्प है। इसमें आप SMS OTP की जगह Prompt, QR कोड या ऐप से OTP चुन सकते हैं। यह ज़्यादा सुरक्षित, ज़्यादा भरोसेमंद है।

Secure OTP ऐप में कैसे रजिस्टर करें?

अगर आपने अभी तक SBI Secure OTP ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आज ही कर लीजिए। तरीका बिल्कुल सीधा है। पहले ऐप डाउनलोड करें और ओपन करें। अपना यूजरनेम डालें। स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा जो आपके मोबाइल नंबर की पुष्टि के लिए SMS भेजने को कहेगा। Proceed पर क्लिक करें। आपके फोन से एक SMS अपने आप एक तय नंबर पर जाएगा। ध्यान रखें कि इस पर सामान्य SMS चार्ज लगेगा। इसके बाद आप पासवर्ड डालें, Proceed करें। नियम और शर्तें मानें और Ok दबाएं। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP डालने के बाद ऐप आपसे MPIN सेट करने को कहेगा। अब आपके नंबर पर एक एक्टिवेशन कोड आएगा। यह सिर्फ 10 मिनट के लिए वैध होता है। OnlineSBI पर लॉगिन करके इसे जल्दी से एक्टिवेट कर लें। अब आप SMS OTP के बिना भी बैंकिंग कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Gold Rate Today: गिर गए सोने के दाम, चांदी भी हुई सस्ती, जानिए क्या हैं आज भाव
कारोबार
Gold Rate Today

खबर शेयर करें:

Published on:

10 Apr 2026 05:20 pm

Hindi News / Business / SBI Alert: इस दिन आपके मोबाइल पर नहीं आएगा बैंक का OTP, जरूरी लेनदेन करने हैं, तो जान लें तरीका

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

PAN Card Fraud: फर्जी ई-PAN ईमेल से हो रही करोड़ों की ठगी, जानिए कैसे बचें इस साइबर जाल से

New Scam Surfaces in the Name of e-PAN Cards; Bank Accounts Could Be Drained with a Single Click
कारोबार

Home Loan लेते समय इन छुपे हुए चार्जेज का जरूर रखें ध्यान, जानिए किस काम के लिए क्या फीस वसूलते हैं बैंक

Home Loan Hidden Charges
कारोबार

GPF Interest Rates: जनरल प्रोविडेंट फंड में सरकार ने तय की ब्याज दर, इन 10 फंड्स पर इसी दर से मिलेगा रिटर्न

GPF Interest Rates
कारोबार

Gold Vs Stocks: शेयर बाजार पर भारी पड़ा सोना, 10 साल में हर 4 में से एक शेयर ही रिटर्न देने में गोल्ड से आगे

कारोबार

RBI New Rules: 10,000 रुपये से ज्यादा भेजे तो ट्रांसफर में लगेगा 1 घंटा, साइबर फ्रॉड रोकने के लिए आरबीआई का नया प्लान

RBI New Proposal on Digital Payments
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.