SBI Alert: इस दिन आपके मोबाइल पर नहीं आएगा बैंक का OTP, जरूरी लेनदेन करने हैं, तो जान लें तरीका

अगर आपने अभी तक SBI Secure OTP ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आज ही कर लीजिए। तरीका बिल्कुल सीधा है। पहले ऐप डाउनलोड करें और ओपन करें। अपना यूजरनेम डालें। स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा जो आपके मोबाइल नंबर की पुष्टि के लिए SMS भेजने को कहेगा। Proceed पर क्लिक करें। आपके फोन से एक SMS अपने आप एक तय नंबर पर जाएगा। ध्यान रखें कि इस पर सामान्य SMS चार्ज लगेगा। इसके बाद आप पासवर्ड डालें, Proceed करें। नियम और शर्तें मानें और Ok दबाएं। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP डालने के बाद ऐप आपसे MPIN सेट करने को कहेगा। अब आपके नंबर पर एक एक्टिवेशन कोड आएगा। यह सिर्फ 10 मिनट के लिए वैध होता है। OnlineSBI पर लॉगिन करके इसे जल्दी से एक्टिवेट कर लें। अब आप SMS OTP के बिना भी बैंकिंग कर सकते हैं।