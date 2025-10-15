शेयर बाजार में आज निवेशकों को हुआ 4 लाख करोड़ का फायदा, सेंसेक्स 575 अंक उछला, इन स्टॉक्स में आई सबसे अधिक तेजी

शेयर मार्केट आज बढ़त लेकर बंद हुआ है। (PC: ANI)
भारतीय शेयर बाजार आज बुधवार को अच्छी-खासी बढ़त लेकर बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 0.70 फीसदी या 575 अंक की बढ़त लेकर 82,605 पर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 शेयर हरे निशान पर और 6 शेयर लाल निशान पर थे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 0.71 फीसदी या 178 अंक की बढ़त के साथ 25,323 पर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय एनएसई पर ट्रेडेड 3189 शेयरों में से 1979 शेयर हरे निशान पर, 1125 शेयर लाल निशान पर और 85 शेयर बिना किसी बदलाव के साथ थे। बाजार में आई इस तेजी से आज निवेशकों को करीब 4 लाख करोड़ रुपये का फायदा हुआ है।
बाजार बंद होते समय सेंसेक्स पैक के शेयरों में सबसे अधिक तेजी बजाज फाइनेंस में 4.16 फीसदी दर्ज हुई। इसके अलावा, बजाज फिनसर्व, ट्रेंट, एशियन पेंट, इटरनल, लार्सन एंड टुब्रो, अल्ट्राटेक सीमेंट, अडानी पोर्ट्स, टाटा स्टील, बीईएल, पावरग्रिड, एयरटेल, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईटीसी, एनटीपीसी, एचयूएल, टीसीएस, टाइटन, एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और सनफार्मा के शेयर हरे निशान पर बंद हुए हैं। वहीं, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, मारुति और कोटक बैंक के शेयर लाल निशान पर बंद हुए हैं।
सभी सेक्टोरल सूचकांक आज हरे निशान पर बंद हुए हैं। सबसे अधिक गिरावट निफ्टी रियल्टी में 3.04 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा, निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 2.50 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 0.13 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.73 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.84 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.11 फीसदी और निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.11 फीसदी की तेजी दर्ज हुई।
