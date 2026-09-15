Why Share Market Fall Today: सेंसेक्स 777 पॉइंट टूटकर हुआ बंद, रियल एस्टेट शेयरों में बड़ी गिरावट, जानिए इस मंदी के बड़े कारण

शेयर बाजार के लिए दूसरी बड़ी चिंता अमेरिका से आई है। अमेरिकी 10 साल की ट्रेजरी यील्ड 5 फीसदी के पार पहुंच गई है। यह अक्टूबर 2023 के बाद पहली बार हुआ है। बढ़ती महंगाई, अमेरिकी फेड की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका और अमेरिकी सरकारी कर्ज को लेकर चिंता ने बॉन्ड यील्ड को ऊपर धकेला है। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट वीके विजयकुमार के मुताबिक अमेरिकी 10 साल की यील्ड का 5 फीसदी का स्तर पार करना दुनियाभर के शेयर बाजारों के लिए दबाव बढ़ाने वाला है। उनके मुताबिक महंगा कच्चा तेल भी बाजार के लिए परेशानी बढ़ा रहा है। उनका कहना है कि ब्रेंट क्रूड के 108 डॉलर के आसपास रहने और सऊदी ईस्ट-वेस्ट ऑयल पाइपलाइन को हुए नुकसान का असर बाजार पर आगे भी दिखाई दे सकता है।