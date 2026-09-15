Gold Jewellery Demand: PM Modi की अपील या कुछ और? इस फेस्टिव सीजन 10-12% गिर सकती है सोने की मांग

महंगे सोने ने पुराने गहनों को फिर से उपयोग में लाने का चलन तेज कर दिया है। ग्राहक नया सोना खरीदने के बजाय घर में रखे पुराने गहनों को एक्सचेंज करके नए डिजाइन ले रहे हैं। KISNA Diamond & Gold Jewellery के सीईओ Parag Shah के मुताबिक कंपनी में हर पांच में से करीब एक ग्राहक पुराने सोने की अदला-बदली का विकल्प चुन रहा है। सैन्को गोल्ड एंड डायमंड्स में तो हाल के कारोबार का करीब 45 से 50 फीसदी हिस्सा गोल्ड एक्सचेंज से आया है। इसका मतलब साफ है। लोग जेब से पूरा नया पैसा लगाने के बजाय घर में पड़े सोने की कीमत को नए गहनों में बदल रहे हैं। यह तरीका प्रधानमंत्री की उस अपील से भी मेल खाता है, जिसमें उन्होंने सोने की गैर-जरूरी खरीद को कम करने की बात कही थी।