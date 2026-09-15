Tata Chemicals और TCS से लेकर टाटा मोटर्स तक, टाटा ग्रुप के शेयरों में आज आया 20% तक का उछाल, क्या है वजह?

मामला Tata Sons से जुड़ा है, जो Tata Group की प्रमुख होल्डिंग कंपनी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने टाटा संस की उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें कंपनी ने खुद को अपर लेयर एनबीएफसी (UL-NBFC) के तौर पर रजिस्ट्रेशन से बाहर करने की मांग की थी। टाटा संस ने मार्च 2024 में आरबीआई के सामने यह आवेदन दिया था। लेकिन केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को इसे मंजूरी नहीं दी। अब बाजार में यह चर्चा तेज हो गई है कि टाटा संस को शेयर बाजार में लिस्ट होना पड़ सकता है। यही उम्मीद टाटा ग्रुप की उन कंपनियों के शेयरों में खरीदारी बढ़ा रही है, जिनकी टाटा संस में हिस्सेदारी है।