EPFO WhatsApp Service: PF से जुड़ी जानकारी अब वाट्सएप पर मिलेगी, ईपीएफओ लाया नई सर्विस, जानिए कैसे उठाएं फायदा

EPFO WhatsApp Service: नौकरीपेशा लोगों के लिए पीएफ से जुड़ी जानकारी हासिल करना अब और आसान होने जा रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने वाट्सएप पर अपनी सेवाएं शुरू की हैं। अब सदस्य वाट्सएप के जरिए पीएफ से जुड़ी जरूरी जानकारी और अपडेट हासिल कर सकेंगे। ईपीएफओ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। संगठन ने बताया कि उसका आधिकारिक वाट्सएप चैनल शुरू हो चुका है, जहां सदस्यों को जरूरी खबरें, स्कीम से जुड़े अलर्ट और महत्वपूर्ण घोषणाओं की जानकारी मिलेगी।