Saudi Arabia Oil Crisis: कच्चे तेल पर चारों तरफ से मंडरा रहे संकट के बादल, सऊदी अरब की पाइपलाइन बंद होने से तेजी से दाम बढ़ने का खतरा

Saudi-Houthis clash: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब वैश्विक तेल सप्लाई पर साफ दिखाई देने लगा है। सऊदी अरब की अहम ईस्ट-वेस्ट ऑयल पाइपलाइन बंद होने से दुनिया के तेल बाजार पर नया दबाव बन गया है। अगर यह पाइपलाइन जल्द शुरू नहीं हुई तो सऊदी अरब के लाल सागर स्थित यानबू बंदरगाह पर निर्यात के लिए रखा कच्चा तेल महज 5 से 7 दिन में खत्म हो सकता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पाइपलाइन लंबे समय तक बंद रहने पर सऊदी अरब की तेल सप्लाई में इतनी बड़ी कमी आ सकती है कि वैश्विक तेल आपूर्ति का करीब 4 फीसदी हिस्सा प्रभावित हो जाए। ऐसे में पहले से महंगे चल रहे फ्यूल की कीमतों पर और दबाव बढ़ने का खतरा है।