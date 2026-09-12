Stock Market Holiday: गणेश चतुर्थी पर क्या बंद रहेगा शेयर बाजार, MCX पर होगी या नहीं ट्रेडिंग? देखिए छुट्टियों की लिस्ट

Stock Market Holiday: शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए जरूरी खबर है। सोमवार, 14 सितंबर 2026 को गणेश चतुर्थी के मौके पर NSE और BSE बंद रहेंगे। इस दिन इक्विटी, डेरिवेटिव्स, सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग (SLB) समेत कई सेगमेंट में कारोबार नहीं होगा। इसके चलते भारतीय शेयर बाजार लगातार तीन दिन बंद रहेगा। 12 और 13 सितंबर को शनिवार और रविवार होने के कारण पहले से ही बाजार में छुट्टी है। इसके बाद 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी की आधिकारिक ट्रेडिंग छुट्टी रहेगी। यानी अगर आप शेयर खरीदने या बेचने की तैयारी कर रहे हैं, तो अगला कारोबारी दिन मंगलवार, 15 सितंबर 2026 होगा।