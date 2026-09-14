Sugar Price: चीनी की औसत रिटेल कीमत में आई गिरावट, प्याज के भी गिरे भाव, जानिए सरसों और सोयाबिन तेल के क्या हैं रेट

चीनीमंडी के आकड़ों के अनुसार, शनिवार को बड़े शहरों में चीनी के रिटेल भाव में कोई अंतर देखने को नहीं मिला था। दिल्ली में चीनी का भाव 55 रुपये प्रति किलो, कानपुर में 53 रुपये प्रति किलो, रायपुर में 55 रुपये प्रति किलो, मुंबई में 54 रुपये प्रति किलो, रांची में 55 रुपये प्रति किलो, कोलकाता में 55 रुपये प्रति किलो, गुवाहाटी में 56 रुपये प्रति किलो, हैदराबाद में 54 रुपये प्रति किलो पर और चेन्नई में 58 रुपये प्रति किलो पर था।