Hongqi N701: शी जिनपिंग की कार को क्यों कहा जाता है चलता-फिरता बंकर? जानिए क्या हैं इसमें खास फीचर्स

Xi Jinping Car Hongqi N701: चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा के दौरान जहां दुनिया की नजर उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली मुलाकात पर है, वहीं उनकी खास कार Hongqi N701 भी चर्चा में आ गई है। यह कोई आम लग्जरी कार नहीं, बल्कि बेहद खास सुरक्षा इंतजामों से लैस राष्ट्रपति की आधिकारिक कार है। शी जिनपिंग सात साल बाद भारत आए हैं और दो दिन के इस दौरे में वे BRICS Summit में हिस्सा ले रहे हैं। शनिवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। इस दौरे में चीनी प्रतिनिधिमंडल में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य Cai Qi और विदेश मंत्री Wang Yi भी शामिल हैं। लेकिन इस पूरे दौरे में एक चीज ऐसी है, जिस पर लोगों की खास नजर है। वह है जिनपिंग की काली Hongqi N701 कार।