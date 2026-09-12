Hongqi N701: शी जिनपिंग की कार को क्यों कहा जाता है चलता-फिरता बंकर? जानिए क्या हैं इसमें खास फीचर्स

शी जिनपिंग की कार को कवर से ढका गया (Photo-X @DesiEsco7)
Xi Jinping Car Hongqi N701: चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा के दौरान जहां दुनिया की नजर उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली मुलाकात पर है, वहीं उनकी खास कार Hongqi N701 भी चर्चा में आ गई है। यह कोई आम लग्जरी कार नहीं, बल्कि बेहद खास सुरक्षा इंतजामों से लैस राष्ट्रपति की आधिकारिक कार है। शी जिनपिंग सात साल बाद भारत आए हैं और दो दिन के इस दौरे में वे BRICS Summit में हिस्सा ले रहे हैं। शनिवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। इस दौरे में चीनी प्रतिनिधिमंडल में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य Cai Qi और विदेश मंत्री Wang Yi भी शामिल हैं। लेकिन इस पूरे दौरे में एक चीज ऐसी है, जिस पर लोगों की खास नजर है। वह है जिनपिंग की काली Hongqi N701 कार।
दुनिया के बड़े नेताओं की कार सिर्फ आने-जाने का साधन नहीं होती। उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी ताकत का एक संदेश देती है। अमेरिका के राष्ट्रपति की मशहूर Cadillac One, जिसे आमतौर पर ‘The Beast’ कहा जाता है, इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। अब चीन की Hongqi N701 भी इसी कैटेगरी की बेहद सुरक्षित कारों में गिनी जा रही है। इसे खास तौर पर चीनी राष्ट्रपति के लिए तैयार किया गया है।
इस कार के बारे में चीन की ओर से आधिकारिक तकनीकी जानकारी बहुत कम सार्वजनिक की गई है। हालांकि, अलग-अलग रिपोर्ट्स और उपलब्ध तस्वीरों के आधार पर माना जाता है कि इसे चीन की सबसे पुरानी कार कंपनियों में से एक FAW Group की Hongqi ने बेहद गोपनीय तरीके से तैयार किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कार को गोलीबारी, विस्फोट और जहरीली गैस जैसे खतरों से बचाने के लिए तैयार किया गया है।
Hongqi N701 को शी जिनपिंग की कई विदेश यात्राओं के दौरान देखा गया है। इसमें बाली, सैन फ्रांसिस्को, मॉस्को और अब नई दिल्ली जैसे शहर शामिल हैं। लाइव मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस खास लिमोजिन का इस्तेमाल करीब 2022 के आसपास शुरू हुआ था। यह आम लोगों के लिए उपलब्ध कार नहीं है। दावा है कि Hongqi एक दशक में इसकी करीब 50 यूनिट ही तैयार करने की योजना रखती है और इन्हें मुख्य रूप से सरकारी तथा उच्च स्तर के आधिकारिक कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
N701 की असली खासियत इसका लग्जरी लुक नहीं, बल्कि इसकी सुरक्षा व्यवस्था है। हालांकि, चीन ने कार का पूरा तकनीकी डिजाइन सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन उपलब्ध रिपोर्ट्स में कई सुरक्षा खूबियों का जिक्र मिलता है।
कार की बाहरी बॉडी में भारी स्टील और मजबूत कंपोजिट आर्मर का इस्तेमाल किए जाने की बात कही जाती है। इसका मकसद गोलीबारी और विस्फोट के दौरान अंदर बैठे लोगों को सुरक्षित रखना है।
कार की खिड़कियों में कई परतों वाला मजबूत ग्लास इस्तेमाल किए जाने की रिपोर्ट है। इससे अंदर बैठे लोगों को गोलीबारी से सुरक्षा मिलती है।
N701 के केबिन को सील करने और अंदर की हवा को फिल्टर करने की व्यवस्था होने की बात कही जाती है। इसका मकसद जहरीली गैस या खतरनाक बाहरी वातावरण की स्थिति में यात्रियों को सुरक्षित रखना है।
इस तरह की राष्ट्रपति कारों में टायर सुरक्षा भी बेहद अहम होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक N701 में खास Run-flat Tyres लगाए गए हैं। टायर में हवा निकल जाने या पंचर होने के बाद भी कार को कुछ दूरी तक चलाया जा सकता है।
N701 को सिर्फ कार नहीं, बल्कि एक तरह के चलते-फिरते कमांड सेंटर की तरह भी देखा जाता है। इसमें सुरक्षित कम्युनिकेशन सिस्टम होने की बात कही जाती है, जिसके जरिए शीर्ष नेतृत्व जरूरी समय पर सरकारी संपर्क में रह सकता है।
राष्ट्राध्यक्षों के लिए बनाई जाने वाली बख्तरबंद कारों का वजन सामान्य लग्जरी कारों से काफी ज्यादा होता है। भारी आर्मर और सुरक्षा उपकरणों की वजह से ऐसी कारों का वजन कई टन तक पहुंच सकता है।
रिपोर्ट्स और चीनी ऑटोमोबाइल से जुड़ी जानकारी के मुताबिक, Hongqi N701 में बड़े इंजन का इस्तेमाल किया गया है। कुछ रिपोर्ट्स में 6.0 लीटर V12 पेट्रोल इंजन और करीब 408 हॉर्सपावर की क्षमता का जिक्र मिलता है। वहीं, कुछ रिपोर्ट्स में 3.0 लीटर टर्बोचार्ज्ड V6 इंजन के साथ हाइब्रिड पावरट्रेन की संभावना भी बताई गई है। हालांकि, कार के आधिकारिक तकनीकी स्पेसिफिकेशन सार्वजनिक तौर पर पूरी तरह उपलब्ध नहीं हैं।
Hongqi N701 की कहानी सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है। इसके पीछे चीन की अपनी ऑटोमोबाइल तकनीक को दुनिया के सामने दिखाने की कोशिश भी नजर आती है। दुनिया के कई बड़े नेता विदेश यात्राओं के दौरान Mercedes-Benz और BMW जैसी विदेशी लग्जरी कारों के विशेष सुरक्षा वाले मॉडल इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन शी जिनपिंग के कार्यकाल में चीन ने सरकारी संस्थानों में घरेलू कंपनियों और स्थानीय तकनीक को बढ़ावा देने पर जोर दिया है।
शी जिनपिंग की Hongqi N701 को अमेरिका के राष्ट्रपति की कार The Beast और रूस की Aurus Senat के साथ एक ही कैटेगरी में रखा जा सकता है। इन कारों में लग्जरी के साथ सुरक्षा सबसे अहम होती है। मोटी बॉडी, मजबूत ग्लास, सुरक्षित कम्युनिकेशन और कई तरह के सुरक्षा उपकरण इन्हें आम कारों से अलग बनाते हैं।
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