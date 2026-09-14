Gold Rate Today: क्रूड ऑयल में तेजी से सोने की कीमतों में आई गिरावट, जानिए आपके शहर में 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

सोने की कीमतों में गिरावट आई है। (PC: AI)
Gold Silver Price Today: सोने की वैश्विक कीमतों में आज सोमवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू हाजिर बाजार में भी सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। वहीं, घरेलू वायदा बाजार में सुबह के सत्र में आज गणेश चतुर्थी के चलते कोई कारोबार नहीं हो रहा है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, सोमवार सुबह 11 बजे दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 490 रुपये की गिरावट के साथ 1,54,240 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 450 रुपये गिरकर 1,41,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट इस समय 370 रुपये गिरकर 1,15,720 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी का घरेलू हाजिर भाव इस समय बिना किसी बदलाव के साथ 2,45,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
|शहर
|24 कैरेट सोना (₹ प्रति 10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (₹ प्रति 10 ग्राम)
|18 कैरेट सोना (₹ प्रति 10 ग्राम)
|चेन्नई
|₹1,54,090
|₹1,41,250
|₹1,18,950
|मुंबई
|₹1,54,090
|₹1,41,250
|₹1,15,570
|दिल्ली
|₹1,54,240
|₹1,41,400
|₹1,15,720
|कोलकाता
|₹1,54,090
|₹1,41,250
|₹1,15,570
|बेंगलुरु
|₹1,54,090
|₹1,41,250
|₹1,15,570
|हैदराबाद
|₹1,54,090
|₹1,41,250
|₹1,15,570
|केरल
|₹1,54,090
|₹1,41,250
|₹1,15,570
|पुणे
|₹1,54,090
|₹1,41,250
|₹1,15,570
|वडोदरा
|₹1,54,140
|₹1,41,300
|₹1,15,620
|अहमदाबाद
|₹1,54,140
|₹1,41,300
|₹1,15,620
|जयपुर
|₹1,54,240
|₹1,41,400
|₹1,15,720
क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार तेजी से सोने की कीमतों पर दबाव बन रहा है। महंगे क्रूड से महंगाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। ऐसे में यूएस फेड महंगाई पर लगाम लगाने के लिए ब्याज दरों में इजाफा कर सकता है। वहीं, उच्च ब्याज दरें सोने पर दबाव बनाती है। यही कारण है कि सोने के दाम घट रहे हैं। सोमवार सुबह ब्रेंट क्रूड 2.61 फीसदी या 2.73 डॉलर की गिरावट के साथ 107.3 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा।
कॉमेक्स पर सोने की वैश्विक कीमत गिरावट के साथ ट्रेड करती दिखी। यह 0.89 फीसदी या 39.10 डॉलर की गिरावट के साथ 4,369.80 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.48 फीसदी या 20.66 डॉलर की गिरावट के साथ 4,328.42 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी गिरावट देखी गई। कॉमेक्स पर चांदी का भाव 1.14 फीसदी या 0.74 डॉलर की गिरावट के साथ 64.45 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 1.02 फीसदी या 0.66 डॉलर की गिरावट के साथ 63.83 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
तनिष्क सोमवार, 14 सितंबर को 22 कैरेट सोना 1,42,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। यह 18 कैरेट सोना 1,16,180 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,54,910 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में 22 कैरेट सोने का रेट आज 1,41,250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं, 24 कैरेट सोने का रेट 1,54,090 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।
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