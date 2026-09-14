PF Passbook: हर महीने आपका पीएफ जमा हो भी रहा है या नहीं? चंद मिनटों में कर सकते हैं पता, अगर नहीं आ रहे पैसे तो जानिए क्या करें

PF Balance Check: हर महीने सैलरी स्लिप में PF की कटौती देखकर ज्यादातर कर्मचारी मान लेते हैं कि उनका पैसा PF खाते में जमा हो गया है। लेकिन सिर्फ सैलरी से PF कटना इस बात की गारंटी नहीं है कि रकम EPFO के खाते में पहुंच भी गई है। कर्मचारी का PF काटने के साथ कंपनी की जिम्मेदारी है कि वह कर्मचारी और अपनी तरफ से तय योगदान ईपीएफओ में जमा करे। नियम के मुताबिक, कंपनी को महीने के खत्म होने के 15 दिनों के भीतर कर्मचारी की सैलरी से काटा गया पीएफ और अपनी तरफ का योगदान जमा करना होता है। ऐसे में कर्मचारियों के लिए सिर्फ सैलरी स्लिप देखना काफी नहीं है। समय-समय पर EPF पासबुक भी चेक करनी चाहिए।