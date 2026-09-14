Loan सस्ते होने और FD की रेट घटने का क्या खुल गया रास्ता? बैंकों के पास रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची अतिरिक्त नकदी

इस पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। बैंकों ने NRI से डॉलर जुटाए और इन डॉलर्स को RBI के साथ स्वैप करके बदले में रुपये हासिल किए। इन रुपयों का इस्तेमाल बैंक लोन देने और निवेश करने में कर सकते हैं। यानी सिस्टम में अचानक बड़ी मात्रा में रुपये पहुंच गए। यही वजह है कि बैंकिंग सिस्टम में सरप्लस लिक्विडिटी तेजी से बढ़ी। हालांकि, एनआरआई की जमा रकम डॉलर में ही रहती है। मैच्योरिटी पर बैंक को ब्याज के साथ डॉलर वापस करना होता है। इसलिए अभी जो अतिरिक्त लिक्विडिटी दिखाई दे रही है, वह हमेशा के लिए नहीं है। अगले तीन से पांच साल में जब ये डिपॉजिट मैच्योर होंगे, तो स्वैप धीरे-धीरे खत्म होंगे और सिस्टम से यह अतिरिक्त पैसा वापस निकल सकता है।