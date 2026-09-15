Stock Market Today: IT शेयरों में भारी तेजी से उछला मार्केट, इन्फोसिस, TCS और विप्रो से लेकर कोफोर्ज तक में दिखी अच्छी खरीदारी

सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार डॉ रवि सिंह के अनुसार, AI के विकास की रफ्तार धीमी करने की अपील ने भारतीय IT शेयरों में नई जान फूंक दी है। दरअसल, दुनिया की बड़ी एआई कंपनियों के प्रमुखों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास की रफ्तार पर लगाम लगाने और इसके इस्तेमाल को ज्यादा जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाने की बात कही है। बाजार में इसे भारतीय आईटी कंपनियों के लिए राहत के तौर पर देखा गया। एआई को लेकर यह पूरा मामला Anthropic के सीईओ Dario Amodei की टिप्पणी से शुरू हुआ। उन्होंने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक लंबी पोस्ट में एआई कंपनियों से मॉडल की क्षमता बढ़ाने की रफ्तार धीमी करने की अपील की।