IT और फार्मा शेयरों में भारी बिकवाली से बाजार में जबरदस्त गिरावट, जानिए कौन-कौन से स्टॉक्स टूटे

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज आईटी और फार्मा शेयरों में सबसे अधिक गिरावट दर्ज हुई है। निफ्टी आईटी इंडेक्स 2.45 फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुई है। इसके अलावा, निफ्टी फार्मा में 2.14 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 1.09 फीसदी, निफ्टी मेटल में 1.93 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक 1.78 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 1.12 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 1 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स 2.06 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 2.19 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.72 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 2.12 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स-बैंक में 1.65 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई है।