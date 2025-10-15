रियल एस्टेट और फाइनेंशियल समेत सभी सेक्टर्स के शेयरों में देखी जा रही तेजी, जानिए मार्केट का हाल

शेयर मार्केट में तेजी देखी जा रही है। (PC: Pixabay)
भारतीय शेयर बाजार आज बुधवार को बढ़त के साथ खुला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 168 अंक की बढ़त के साथ 82,197 पर खुला है। शुरुआती कारोबार में भी सेंसेक्स में तेजी देखने को मिली है। बीएसई सेंसेक्स 0.40 फीसदी या 316 अंक की तेजी के साथ 82,341 पर ट्रेड करता दिखा। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 शेयर हरे निशान पर और 4 शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखाई दिए। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी शुरुआती कारोबार में 0.46 फीसदी या 117 अंक की बढ़त के साथ 25,260 पर ट्रेड करता दिखा।
सेंसेक्स पैक के शेयरों में आज सबसे अधिक तेजी एशियन पेंट और बजाज फाइनेंस में देखी जा रही है। इसके अलावा, एनटीपीसी, पावरग्रिड, बजाज फिनसर्व, लार्सन एंड टुब्रो, ट्रेंट, इटरनल, बीईएल, एचयूएल, सनफार्मा, आईटीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अडानी पोर्ट्स, मारुति, आईसीआईसीआई बैंक, एचसीएल टेक, टीसीएस, रिलायंस, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक के शेयर हरे निशान पर ट्रेड करते दिखे। इससे इतर टाइटन, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक और टेक महिंद्रा के शेयर में गिरावट देखने को मिली।
सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज बुधवार को सबसे अधिक तेजी निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 2.11 फीसदी देखी जा रही है। इसके अलावा, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स-बैंक में 1.03 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 0.24 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.32 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.18 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.49 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 0.44 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.61 फीसदी, निफ्टी आईटी में 0.52 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.62 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.48 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.55 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.02 फीसदी और निफ्टी रियल्टी में 1.41 फीसदी की तेजी दर्ज हुई।
