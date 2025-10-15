रियल एस्टेट और फाइनेंशियल समेत सभी सेक्टर्स के शेयरों में देखी जा रही तेजी, जानिए मार्केट का हाल

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज बुधवार को सबसे अधिक तेजी निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 2.11 फीसदी देखी जा रही है। इसके अलावा, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स-बैंक में 1.03 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 0.24 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.32 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.18 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.49 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 0.44 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.61 फीसदी, निफ्टी आईटी में 0.52 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.62 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.48 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.55 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.02 फीसदी और निफ्टी रियल्टी में 1.41 फीसदी की तेजी दर्ज हुई।