Share Market Outlook: क्या नई उड़ान को तैयार है शेयर बाजार या अभी संभलकर चलना होगा? एक्सपर्ट्स से समझिए

PACE 360 के चीफ ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट अमित गोयल एक अहम बात की तरफ ध्यान दिलाते हैं। ईरान ने जो 10 सूत्री फॉर्मूला पेश किया है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने भी व्यावहारिक माना, उसमें युद्धविराम के बाद होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का पूरा नियंत्रण शामिल है। यह पहले कभी नहीं था, यह इलाका पहले मुक्त क्षेत्र था। अब अगर ईरान इस रास्ते का मालिक बन जाता है तो यह उसकी कमाई का जरिया तो बनेगा ही, साथ ही दुनिया में ईरान समर्थक और ईरान विरोधी दो खेमे बन जाएंगे। यह नया विवाद भू-राजनीति को और उलझा सकता है।