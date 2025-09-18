फार्मा और हेल्थकेयर शेयरों में तेजी से उछला मार्केट, सरकारी बैंकों में दिखी गिरावट

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज फार्मा शेयरों में सबसे अधिक तेजी दर्ज हुई है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स 1.54 फीसदी की बढ़त लेकर बंद हुई है। इसके अलावा, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 1.35 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.47 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.33 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.15 फीसदी, निफ्टी आईटी में 0.82 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.41 फीसदी और निफ्टी ऑटो में 0.16 फीसदी की तेजी दर्ज हुई है। इससे इतर निफ्टी मीडिया में 0.29 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.18 फीसदी और निफ्टी रियल्टी में 0.17 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई है।