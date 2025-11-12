Silver Price Outlook: 25 दिन में 14,000 रुपये सस्ती हुई चांदी, आगे क्या मिल रहे संकेत? जानिए उछलेंगे या गिरेंगे भाव

कमजोर आंकड़े रोजगार बाजार में भी दिखाई दिए। अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने अक्टूबर में लगभग 1,53,000 नौकरियां गंवाईं, जो पिछले 22 वर्षों में अक्टूबर महीने की सबसे बड़ी गिरावट है। गवर्नमेंट और रिटेल सेक्टर में सबसे ज्यादा नौकरियां गिरी हैं। कॉस्ट कटिंग उपायों और एआई-ड्रिवन ऑटोमेशन के कारण एंप्लॉयमेंट ट्रेंड्स में तेज बदलाव जारी है। बढ़ती छंटनियों ने आर्थिक मंदी के डर को और बढ़ा दिया है, जबकि घटता उपभोक्ता खर्च आर्थिक दबाव को और गहरा कर सकता है। बाजार अब फेडरल रिजर्व पर पॉलिसीज में नरमी लाने का दबाव बढ़ते देख रहा है, ताकि अर्थव्यवस्था को गिरने से बचाया जा सके।