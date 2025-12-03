Silver Price Update: फिर चमकी चांदी, 2 लाख के पार कब तक पहुंच सकती हैं कीमतें?

तमाम एक्स्पर्ट्स शुरुआत से ही चांदी में निवेश की सलाह देते आ रहे हैं। अमेरिकी कारोबारी और मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी (Robert Kiyosaki) मानते हैं कि आज के समय में चांदी निवेश का सबसे अच्छा विकल्प है। उनका कहना है कि सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज तेजी से बढ़ रहा है। मोबाइल से लेकर इलेक्ट्रिक कारों तक में चांदी का इस्तेमाल होता है। इसलिए चांदी की डिमांड हमेशा बनी रहेगी और इसके दाम चढ़ते रहेंगे। उन्होंने चांदी की कीमतों में 4 गुना उछाल की भविष्यवाणी भी की है।