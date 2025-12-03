Patrika LogoSwitch to English

कारोबार

Silver Price Update: फिर चमकी चांदी, 2 लाख के पार कब तक पहुंच सकती हैं कीमतें?

Silver price forecast 2026: चांदी की चमक में अगले साल और निखार आने की उम्मीद है। इस साल अब तक चांदी ने शानदार रिटर्न दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Dec 03, 2025

Silver Price Update

चांदी की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। (PC: AI)

Silver Price Update: चांदी की कीमतों में उछाल जारी है। इस साल अब तक चांदी ने शानदार प्रदर्शन किया है और अगले साल भी इसकी चमक बरकरार रहने की संभावना है। चांदी की तेजी से बढ़ती कीमत के बीच एक सवाल यह है कि 2 लाख का आंकड़ा कब पार होगा? क्या अगले साल चांदी 2 लाख रुपए प्रति किलो के भाव तक पहुंच पाएगी?

अब तक दिया शानदार रिटर्न

एक्स्पर्ट्स का मानना है कि अगले साल की शुरुआत में चांदी 2 लाख रुपए किलो की ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच सकती है। चांदी ने 2025 में निवेशकों को काफी अच्छा रिटर्न दिया है और 2026 में भी यह निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान की वजह बन सकती है। एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट में केडिया एडवाइजरीज के हवाले से बताया गया है कि मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर केवल 10 दिनों में ही चांदी में 20% का उछाल देखने को मिला है।

आज क्या है सिल्वर के दाम?

तमाम टेक्निकल इन्डिकेटर्स पर चांदी के तेजी से आगे बढ़ने के संकेत मिले हैं। कप-एंड-हैंडल ब्रेकआउट इसके जल्द ही 1,93,00 रुपए पर पहुंचने का इशारा दे रहा है। अगर वैश्विक हालत ठीक रहते हैं, तो चांदी 2,06,000 रुपए के करीब पहुंच सकती है। सिल्वर के आज के भाव की बात करें, तो गुड रिटर्न्स के अनुसार एक किलो चांदी 1,91,000 रुपए के भाव पर मिल रही है। पिछले सत्र के मुकाबले में इसमें सीधे 3000 रुपए का उछाल आया है।

इस वजह से उछल रहे दाम

कमोडिटी एक्स्पर्ट्स का कहना है कि चांदी अगले साल की शुरुआत में 2 लाख रुपए का आंकड़ा पार कर सकती है। तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं, तो चांदी की कीमतों को हवा दे रहे हैं। इसमें यूएस जियोलॉजिकल सर्वे का चांदी को अपनी क्रिटिकल मिनरल्स लिस्ट में शामिल करना, टैरिफ की चिंता, डॉलर इंडेक्स वैल्यू में कमी, आपूर्ति प्रभावित होना और निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी प्रमुख है। इसके अलावा, चांदी के इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के चलते भी इसके भाव लगातार चढ़ रहे हैं।

चांदी निवेश का सबसे अच्छा विकल्प

तमाम एक्स्पर्ट्स शुरुआत से ही चांदी में निवेश की सलाह देते आ रहे हैं। अमेरिकी कारोबारी और मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी (Robert Kiyosaki) मानते हैं कि आज के समय में चांदी निवेश का सबसे अच्छा विकल्प है। उनका कहना है कि सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज तेजी से बढ़ रहा है। मोबाइल से लेकर इलेक्ट्रिक कारों तक में चांदी का इस्तेमाल होता है। इसलिए चांदी की डिमांड हमेशा बनी रहेगी और इसके दाम चढ़ते रहेंगे। उन्होंने चांदी की कीमतों में 4 गुना उछाल की भविष्यवाणी भी की है।

Published on:

03 Dec 2025 01:06 pm

Hindi News / Business / Silver Price Update: फिर चमकी चांदी, 2 लाख के पार कब तक पहुंच सकती हैं कीमतें?

