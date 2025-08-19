सिर्फ 50 रुपये रोज करने होंगे जमा और रिटायरमेंट पर मिल जाएंगे 1 करोड़ रुपये, जानिए कैसे?

रोज 50 रुपये बचाकर भी आप 1 करोड़ रुपये से अधिक का फंड तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी उम्र 23 साल की है। आप हर रोज 50 रुपये बचाते हैं। इस तरह महीने में 1500 रुपये की बचत होगी। हर महीने आप यह पैसा म्यूचुअल फंड एसआईपी में डालते हैं। म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में 12 फीसदी औसत सालाना रिटर्न आसानी से मिल जाता है। अगर आप 37 साल तक हर महीने 1500 रुपये की एसआईपी करते रहें, तो आपके पास रिटायरमेंट तक 1,04,09,777 रुपये का फंड तैयार हो जाएगा। इस कॉर्पस में 6,66,000 रुपये आपकी निवेश राशि होगी। वहीं, 97,43,777 रुपये ब्याज आय होगी।