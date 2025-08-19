Patrika LogoSwitch to English

सिर्फ 50 रुपये रोज करने होंगे जमा और रिटायरमेंट पर मिल जाएंगे 1 करोड़ रुपये, जानिए कैसे?

SIP Calculator: कंपाउंडिंग का फायदा उठाकर लॉन्ग टर्म में एक बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है। म्यूचुअल फंड में भी कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है।

भारत

Pawan Jayaswal

Aug 19, 2025

SIP Calculator
एसआईपी में कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। (PC: Gemini)

SIP Calculator: करोड़पति, अरबपति बनने या लाइफ में अमीर बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आपकी लॉटरी ही लगे। न ही किसी ऐसे शॉर्ट कट की जरूरत है, जो आपको रातों-रात अमीर बना दे। दरअसल, अमीर बनने का कोई शॉर्ट कट होता ही नहीं है। यह एक जर्नी है। आप बहुत आसान तरीका अपनाकर भी अमीर बन सकते हैं। हालांकि, इसके लिए आपको धैर्य और अनुशासन की जरूरत होगी। आप चाहें तो सिर्फ 50 रुपये रोज बचाकर भी करोड़पति बन सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे?

बड़े कमाल की चीज है कंपाउंडिंग

अगर आप निवेश में लॉन्ग टर्म में जबरदस्त रिटर्न चाहते हैं, तो आपको ऐसे निवेश विकल्प में पैसा लगाना चाहिए, जहां कंपाउंडिंग का फायदा मिल रहा हो। कंपाउंडिंग का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज दर से है। कंपाउंडिंग में आपके निवेश से मिलने वाले मुनाफे को फिर से निवेश किया जाता है। यह चक्र चलता रहता है। इससे आपका पैसा तेजी से बढ़ता है। म्यूचुअल फंड एसआईपी में भी कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है।

SIP Return: 10,000 रुपये महीने की एसआईपी से कितने साल में बनेगा 30 लाख का फंड? समझिए कैलकुलेशन
कम उम्र से ही शुरू करें निवेश

आप चाहे बहुत कम पैसे की ही बचत करें, लेकिन निवेश कम उम्र से ही शुरू कर देना चाहिए। इससे आपको लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। अब 50 रुपये रोज बचाना कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे भी अपनी पॉकेट मनी से यह सेविंग कर सकते हैं। अगर आप 23 साल की उम्र से ही हर दिन 50 रुपये बचाएं, तो रिटायरमेंट तक आप 1 करोड़ रुपये से अधिक का फंड जमा कर लेंगे।

इस तरह बनेगा 1 करोड़ का फंड

रोज 50 रुपये बचाकर भी आप 1 करोड़ रुपये से अधिक का फंड तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी उम्र 23 साल की है। आप हर रोज 50 रुपये बचाते हैं। इस तरह महीने में 1500 रुपये की बचत होगी। हर महीने आप यह पैसा म्यूचुअल फंड एसआईपी में डालते हैं। म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में 12 फीसदी औसत सालाना रिटर्न आसानी से मिल जाता है। अगर आप 37 साल तक हर महीने 1500 रुपये की एसआईपी करते रहें, तो आपके पास रिटायरमेंट तक 1,04,09,777 रुपये का फंड तैयार हो जाएगा। इस कॉर्पस में 6,66,000 रुपये आपकी निवेश राशि होगी। वहीं, 97,43,777 रुपये ब्याज आय होगी।

SIP में हर महीने डालें 6000 रुपये, रिटायरमेंट के बाद 25 साल तक मिलेगी 1 लाख रुपये मंथली इनकम, जानिए कैसे?
Updated on:

19 Aug 2025 05:06 pm

Published on:

19 Aug 2025 04:45 pm

Hindi News / Business / सिर्फ 50 रुपये रोज करने होंगे जमा और रिटायरमेंट पर मिल जाएंगे 1 करोड़ रुपये, जानिए कैसे?

