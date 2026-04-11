SIP फेल हो गई? बैंक चुपचाप काट लेता है जुर्माना और आपको पता भी नहीं चलता, इन बातों का ध्यान रखें निवेशक

कुछ आसान आदतें अपना लें, झंझट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पहली बात, SIP वाले खाते में हमेशा थोड़ा बफर बैलेंस रखें। बस इतना कि किसी महीने अगर हिसाब थोड़ा गड़बड़ाए तो SIP अपने आप कट जाए। दूसरी बात, अगर आपकी कई SIP हैं, तो सबको एक ही तारीख पर मत रखिए। अलग-अलग तारीखें चुनिए। एक दिन में सब फेल होने का खतरा खत्म। तीसरी बात, डेबिट तारीख से दो-तीन दिन पहले फोन में रिमाइंडर लगाइए। यह छोटी सी आदत बड़ा नुकसान बचा सकती है। चौथी और अक्सर भुला दी जाने वाली बात, मैंडेट की लिमिट हमेशा अपनी मौजूदा SIP से थोड़ी ज़्यादा रखें। इससे भविष्य में SIP बढ़ाने पर नया मैंडेट नहीं बनाना पड़ेगा।