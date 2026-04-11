11 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

SIP फेल हो गई? बैंक चुपचाप काट लेता है जुर्माना और आपको पता भी नहीं चलता, इन बातों का ध्यान रखें निवेशक

SIP Bounce Charges: एसआईपी फेल होने पर बैंक 250 रुपये से 750 रुपये तक जुर्माना वसूलते हैं, ऊपर से 18% GST अलग। एक दिन में पांच SIP फेल हों तो 2,950 रुपये तक का नुकसान हो सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Apr 11, 2026

SIP Bounce Charges

एसआईपी फेल होने पर चार्ज कटता है। (PC: AI)

SIP Failed Penalty: हर महीने तनख्वाह आती है, SIP कटती है और आप सोचते हैं कि भविष्य संवर रहा है। लेकिन अगर उस दिन खाते में पैसे कम पड़ गए तो? बैंक चुपचाप जुर्माना काट लेता है और यह जुर्माना कभी-कभी उस SIP की किस्त से भी ज़्यादा होता है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। यह हर महीने हज़ारों निवेशकों के साथ होता है।

एक दिन में 5 SIP फेल हुईं तो समझिए क्या होगा

म्यूचुअल फंड ऑब्जर्वर बाला गोराडे एक सीधा हिसाब देते हैं। अगर बैंक 500 रुपये प्रति फेल डेबिट चार्ज करता है और एक ही दिन पांच SIP फेल हो जाएं तो जुर्माना बनता है 2,500 रुपये। इसमें 18% GST जोड़ें तो कुल 2,950 की चपत लग जाती है। अब सोचिए 1,000 रुपये की एक SIP किस्त पर आपको 590 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। यानी निवेश की जगह आपने जेब से पैसे उड़ रहे हैं। बैंक यह चार्ज प्रति ट्रांजेक्शन लगाते हैं। यह बात बहुत से निवेशक नहीं जानते और यही उनकी सबसे बड़ी भूल बन जाती है।

NACH मैंडेट क्या होता है, थोड़ा समझ लीजिए

भारत में ज़्यादातर SIP NACH यानी National Automated Clearing House के जरिए चलती हैं। यह NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का सिस्टम है। इसके तहत म्यूचुअल फंड कंपनी यानी AMC आपके बैंक खाते से तय तारीख पर अपने आप पैसे काट लेती है। एक बार मैंडेट रजिस्टर हो गया तो बार-बार अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं। हर मैंडेट को एक UMRN यानी यूनीक मैंडेट रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है और यह कई साल तक वैध रहता है।

दो तरह के मैंडेट होते हैं। e-NACH जो नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से कागज़ात के बिना हो जाता है। और फिजिकल मैंडेट जिसमें दस्तखत वाला फॉर्म भरना पड़ता है और थोड़ा वक्त लगता है। OTM यानी वन-टाइम मैंडेट और भी सुविधाजनक है क्योंकि इसमें एक बार की मंजूरी से कई SIP चल सकती हैं। सुविधा है, लेकिन खतरा भी छुपा है। तय तारीख पर खाते में पैसे नहीं हुए तो ट्रांजेक्शन फेल और जुर्माना तुरंत लग जाता है।

सिर्फ जुर्माना नहीं, कंपाउंडिंग भी टूटती है

पैसे की चपत तो एक नुकसान है, लेकिन असली नुकसान कहीं और है। SIP की ताकत उसकी निरंतरता में है। खासतौर पर इक्विटी म्यूचुअल फंड में जहाँ हर किस्त बाज़ार के उतार-चढ़ाव को औसत करती है। जब कोई किस्त छूट जाती है तो कंपाउंडिंग की ज़ंजीर टूटती है। बरसों बाद यह टूटी हुई कड़ी लाखों रुपये के फर्क में बदल सकती है। इसके अलावा बार-बार फेल होने वाले मैंडेट से बैंक के साथ रिश्ते भी खराब होते हैं और भविष्य में लोन या दूसरी सुविधाओं पर असर पड़ सकता है।

क्या करें कि SIP कभी फेल न हो?

कुछ आसान आदतें अपना लें, झंझट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पहली बात, SIP वाले खाते में हमेशा थोड़ा बफर बैलेंस रखें। बस इतना कि किसी महीने अगर हिसाब थोड़ा गड़बड़ाए तो SIP अपने आप कट जाए। दूसरी बात, अगर आपकी कई SIP हैं, तो सबको एक ही तारीख पर मत रखिए। अलग-अलग तारीखें चुनिए। एक दिन में सब फेल होने का खतरा खत्म। तीसरी बात, डेबिट तारीख से दो-तीन दिन पहले फोन में रिमाइंडर लगाइए। यह छोटी सी आदत बड़ा नुकसान बचा सकती है। चौथी और अक्सर भुला दी जाने वाली बात, मैंडेट की लिमिट हमेशा अपनी मौजूदा SIP से थोड़ी ज़्यादा रखें। इससे भविष्य में SIP बढ़ाने पर नया मैंडेट नहीं बनाना पड़ेगा।

ये भी पढ़ें

SIP Calculator: 20 साल में आपके पास होंगे 3 करोड़ रुपये, 15x11x20 के इस फॉर्मूले से करना होगा निवेश
कारोबार
SIP Calculator

खबर शेयर करें:

Published on:

11 Apr 2026 05:22 pm

Hindi News / Business / SIP फेल हो गई? बैंक चुपचाप काट लेता है जुर्माना और आपको पता भी नहीं चलता, इन बातों का ध्यान रखें निवेशक

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

NPS Health Scheme: अब एनपीएस खाते से ही कटेगा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, जानिए नए नियम

NPS
कारोबार

US GDP: ट्रंप की बढ़ी मुश्किलें, ईरान से जंग ने अमेरिका में फोड़ा महंगाई का बम

कारोबार

Share Market Outlook: क्या नई उड़ान को तैयार है शेयर बाजार या अभी संभलकर चलना होगा? एक्सपर्ट्स से समझिए

Share Market Outlook
कारोबार

Small Finance Bank FD: ये बैंक एफडी पर दे रहे 8.10% तक की ब्याज दर, निवेश पर बीमा कवर का भी मिलेगा फायदा

Small Finance Bank FD Interest Rates
कारोबार

परिजन की मृत्यु के बाद Aadhaar Card से हो सकता है लाखों का नुकसान, तुरंत करें यह जरूरी काम

UIDAI Warning: A Deceased Person's Aadhaar Can Become a Weapon for Fraud
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.